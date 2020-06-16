8 червня відомий російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП у Москві. Адвокат знаменитості розкрив причину, через яку артист напився. За його словами, у той день помер близький друг зірки, а біль втрати він намагався вгамувати алкоголем.

Нові подробиці ДТП з Єфремовим адвокат підсудного оголосив в інтерв'ю виданню "Московский комсомолец". Він стверджує, що російський актор, який зізнавався про проблеми з алкоголем й боротьбу з залежністю, у той трагічний день, 8 червня, втратив друга й був у жалобі.

До теми Дочка Єфремова звернулася до сім'ї загиблого в ДТП і розповіла про своє життя після аварії

"Це був близький друг Михайла. Він помер в той же день, коли сталася ДТП. Михайло був в жалобі і пригнічений", – пояснив адвокат Єфремова передумови того, що актор сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Він не став розкривати ім'я товариша зірки, який пішов з життя напередодні аварії.

Адвокат підсудного також висловився про резонансне відео Єфремова, у якому він публічно попросив пробачення за смертельну ДТП в сім'ї загиблого 57-річного росіянина Сергія Захарова. Адвокат актора запевнив, що відеозвернення, у якому Єфремов розкаявся, він записав для нього після кількох невдалих спроб привселюдно вибачитися за скоєне перед громадськістю й навіть не підозрював, що той його опублікує.

Реакція театру "Современник" на ДТП з Єфремовим

Днями театр "Современник", з яким співпрацював Єфремов, вперше офіційно прокоментував смертельну ДТП. Дирекція театру обгрунтувала свою тривалу мовчанку шоком й назвала актора "одним з найближчих людей "Современника". Представники попросили суспільство "залишатися великодушними, не впадати в крайнощі засудження" й уникати агресії.

"Те, що сталося – величезна трагедія, наш спільний біль, який неможливо висловити. Приносимо свої щирі співчуття родині загиблого Сергія Захарова. Сподіваємося, що його рідним вистачить сил і мужності, щоб пережити втрату і зберегти світлу пам'ять про нього. Ми також бажаємо душевної стійкості Михайлу Єфремову і його рідним", – йдеться в заяві.

Що відомо про ДТП з актором Єфремовим?

Увечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов на швидкості виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кільця і ​​зіткнувся з автомобілями. Водій фургона Сергій Захаров отримав важкі травми й помер в лікарні 9 червня.

З 9 червня Єфремов знаходиться під домашнім арештом, який триватиме два місяці. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Свою вину актор повністю визнав, заявивши, що глибоко кається.