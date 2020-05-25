Відомо, хто представить Україну на міжнародному конкурсі "Слов'янський базар"

Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" у Вітебську відбудеться з 13 по 21 липня попри COVID-19. Україну на пісенному конкурсі в Білорусі представлятиме переможниця 10 сезону шоу "X-фактор" Еліна Іващенко.

Як пише видання "РБК-Україна" з посиланням на слова керівника національного відбору Влада Багінського, вперше представника від України обирали дистанційно.

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Він зауважив, що цього року відбір проходив дещо нестандартно. Члени журі переглядали заявки учасників, які вони надіслали на пошту.

"У цьому році їх надійшло понад 60", – відзначив Влад Багінський.

Тобто, кожен з членів журі переглядав отримані матеріали самостійно. Потім заповнені анкети були надіслані в український оргкомітет "Слов'янського базару-2020". Як стало відомо, саме Еліна Іващенко перемогла в національному відборі з найбільшою сумою балів.

Еліна Іващенко: факти з біографії

У здобутку Еліни Іващенко перемоги на різноманітних співочих конкурсах. Зокрема, вона отримала гран-прі на Всеукраїнському фестивалі "Чорноморські ігри-2018".

У 2016 році 17-річна Еліна Іващенка перемогла у проєкті "Голос.Діти-2016" на телеканалі 1+1. Тоді її тренером була співачка Тіна Кароль.

​ Після цього вона вирішила проводжувати йти далі у музичній кар'єрі. Тому дівчина взяла участь у десятому сезоні вокального шоу "Х-фактор". Її наставником став музичний продюсер Ігор Кондратюк, і саме в його команді вона здобула перемогу

Також Еліна Іващенко виступила як конкурсантка у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Однак до фіналу їй не вдалося потрапити.

Відео виступу Еліни Іващенко у півфіналі Нацвідбору на Євробачення:

Що відомо про фестиваль "Слов'янський базар"

Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" з 1992 року щорічно проводиться у білоруському місті Вітебськ. Протягом всієї історію конкурсу представники України 6 разів здобували перемогу. Серед них Олександр Пономарьов, Руслана, Наталія Могилевська та інші.

Поза конкурсом на сцені фестивалю у 2020 році виступить Тіна Кароль з сольною програмою. Також у концерті візьмуть участь українські виконавці: Наталія Бучинська, Микола Гнатюк, гурт "Авіатор", Влад Ситник.