Відоме місто проведення Євробачення-2021

Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс мав відбутися у нідерландському місті Роттердам, проте пандемія коронавірусу перекреслила плани організаторів. Європейська мовна спілка дійшла згоди з представниками Нідерландів та оголосила, що Євробачення-2021 проведуть в Роттердамі на Ahoy Arena.

Роттердам стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення-2021. Про це оголосили під час прямої трансляції віртуального шоу Eurovision: Europe Shine а Light – "Євробачення: Європа запалює світло", яка відбулася 16 травня як альтернатива фіналу Євробачення-2020. Рішення організаторів підтвердили на офіційному сайті конкурсу.

До теми Євробачення-2020: відео грандіозного онлайн-концерту Європа запалює світло

Після скасування Євробачення-2020 Європейська мовна спілка (EBU) розпочала перемовини з представниками Нідерландів. Після тривалих обговорень рішення ухвалене – 65-й пісенний конкурс відбудеться у Роттердамі на Ahoy Arena, як і планувалося цьогоріч. "Ми дуже раді, що тепер можемо рухатися далі. Дуже важливо, щоб пісенний конкурс Євробачення повернувся в наступному році", – наголосив виконавчий директор Євробачення Мартін Естердаль.

Нагадаємо, 23 квітня влада Роттердама оголосила, що місто готове прийняти Євробачення-2021. Напередодні точилися дискусії щодо раціональності такого рішення, адже місцеві посадовці вважали, що колосальну суму в 6,7 мільйонів євро – 193 мільйони гривень, краще спрямувати на боротьбу з бідністю в місті, ніж на повторну підготовку до конкурсу.

Про скасування міжнародного 65-го пісенного конкурсу оголосили 18 березня, коли коронавірус стрімко охоплював країни Європи. Європейська мовна спілка (EBU) прийняла рішення не продовжувати подію в прямому ефірі, як було заплановано раніше. Попередньо розглядали й інші варіанти проведення Євробачення-2020: конкурс міг відбутися без глядачів у порожньому залі або ж кожен з представників-вокалістів виступив у своїй країні по відеозв’язку.

Як альтернативу Євробаченню-2020 вчора, 16 травня, провели грандіозне шоу Eurovision: Europe Shine а Light – "Євробачення: Європа запалює світло". Наприкінці онлайн-концерту усі учасники разом виконали легендарну композицію Love Shine a Light, яка прозвучала на Євробаченні-1997.