Відомо місце вінчання принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

У травні цього року королівську сім'ю чекає чергове розкішне весілля. Напередодні Букінгемський палац повідомив, що під вінець принцеса Беатріс піде 29 травня. Проте місце церемонії вирішили оприлюднити згодом. Так, подружні обітниці наречені візьмуть у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу.

Весілля принцеси Беатріс з мільярдером Едуардо Мапеллі Моцці є однією з найочікуваних подій для британської монаршої родини. І хоч цьому святкуванню прогнозують долю найбільш неформатного серед традиційних королівських вінчальних церемоній, проте інтерес громадськості від цього не зменшується.

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Днями Букінгемський палац все ж наважився розсекретити знакову для закоханих дату. Під вінець наречені підуть 29 травня 2020 року. За згодою Її Величності королеви Єлизавети II вінчання відбудеться в Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Опісля подружжя вітатиме гостей на приватному банкеті у садах Букінгемського палацу.

Наголосимо, що в каплиці Сент-Джеймсського палацу в 1840 році виходила заміж прапрабабуся Єлизавети II королева Вікторія. Крім того, в каплиці в 2013 році проходили хрестини первістка принца Вільяма і Кейт Міддлтон принца Джорджа та наймолодшого нащадка принца Луї.

У день, коли весь світ дізнався дату створення нової родини серед числа британських монархів, сестра 31-річної принцеси Беатріс Євгенія опублікувала на сторінках свого інстаграму чуттєві архівні кадри. Вона привітала Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з майбутнім відповідальним для закоханих днем та наголосила, що дуже пишається їхнім союзом.

Що відомо про весілля принцеси Беатріс? Принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едуардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Таке рішення пов'язують з тим, що платники податків обурилися витратам і створили петицію проти розтрати державних коштів. Як раніше зазначали інсайдери, глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси.