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Відомо, як Кеті Перрі назве свою доньку, – ЗМІ

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Кеті Перрі та Орландо Блум очікують на появу дитини / Фото з відкритих джерел

Популярна співачка Кеті Перрі та відомий актор Орландо Блум чекають на поповнення в сім’ї. Зіркові батьки раніше розсекретили стать дитини, а тепер ЗМІ припускають, яке ім’я Кеті Перрі дасть своєму первістку.

Про стать дитини щасливі батьки повідомили шанувальникам у досить оригінальний спосіб. Співачка опублікувала у своєму інстаграмі фото, на якому Орландо Блум вимазаний на обличчі світло-рожевим кремом. Таким чином зіркові батьки заявили, що чекають на донечку.

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Про те, як саме хочуть назвати доньку Кеті Перрі та Орландо Блум розповів друг виконавиці на подкасті The Naughty But Nice with Rob. За його словами, зірка планує назвати дівчинку на честь своєї покійної бабусі Енн Перл Хадсон, яку вона нещодавно втратила.

Бабуся мала неабиякий вплив на співачку і стала прикладом для наслідування. Близька людина Кеті Перрі пішла з життя у 99-річному віці. Співачка щиро сподівається, що бабуся стане справжнім ангелом-охоронцем її майбутньої крихітки.

Після її смерті, на сторінках свого інстаграму 35-річна американська співачка опублікувала зворушливий допис, показавши фоловерам серію архівних світлин та відео з бабусею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Зазначимо, що для артистки народження дитини відбудеться вперше. А от в Орландо Блума вже є син Флінн від стосунків з Мірандою Керр.

Кеті Перрі та Орландо Блум мали одружитися в липні 2020 року в Японії. Однак через пандемію коронавірусу, їм довелося призупинити підготовку до весілля та перенести свято на невизначений термін. Пара обрала саме Японію, адже співачка має особливі почуття до цієї країни та обожнює її культуру. Кеті Перрі також дуже переймалася, що піде до вівтаря вагітною, проте вони з Орландо одружаться вже після народження дитини.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові діти Зіркові батьки Кеті Перрі
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