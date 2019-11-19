Відомого режисера Романа Поланскі хочуть усунути з гільдії режисерів Франції через секс-скандал

Культовий голлівудський режисер Роман Поланскі опинився у центрі секс-скандалу, через що може бути виключений з престижної організації, а саме – гільдії авторів, режисерів і продюсерів Франції.

Близько двох тижнів тому, 8 листопада, стало відомо, що 86-річний Роман Поланскі вкотре звинувачується у сексуальних домаганнях. Французька акторка Валентин Моньє зізналася, що у 1975 році, коли їй виповнилося 18 років, той зґвалтував її. Після цього, як повідомляє французьке видання Le Parisien, гільдія режисерів Франції вирішила виключити його з членства.

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Офіційну заяву виданню представив П'єр Жоліве, президент асоціації. Він ствердив, що між учасниками буде проведено голосування, за результатами якого буде вирішено чи призупинить Роман Поланскі свої повноваження у гільдії чи ні. Дане питання буде винесено до обговорення навесні 2020 року.

Додамо, що вперше Роман Поланскі був звинувачений у сексуальному домаганні у 1977 році. Тоді його жертвою стала 13-річна дівчина Саманта Геймер. Аби уникнути ув'язнення на 50 років, режисер втік із США до Європи, продовживши там свою кар'єру. А у 2018 році французького-польського кінотворця було виключено з Американської кіноакадемії через чотирьох жінок, які заявили, що той домагався їх.