Відомого російського співака не впустили в Україну: він хоче подати до суду

Відомий російський співак Віктор Салтиков заявив, що має намір судитися з українською владою через те, що прикордонники не пропустили його в Україну в аеропорті "Бориспіль" у четвер, 20 грудня.

Про це музикант розповів на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Які російські артисти скасували концерти в Україні, а хто таки виступатиме

Як зазначив Віктор Салтиков, до цього він чотири рази був в Україні у 2018 році, однак зараз його не пропустили через гроші.

Пояснили це відсутністю коштів. Я – не малобюджетна людина, у мене є гроші. Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні, саме в Києві,

– відповів він та назвав ситуацію "порушенням прав людини".

Салтиков додав, що готовий подати до суду на українську владу, так як ризикував життям, щоб потрапити в Україну. Він застряг в аеропорту майже на 10 годин в очікуванні наступного рейсу.

Співак не пояснив мету свого візиту, але повідомив, що їхав на запрошення. "Спасибі, що сторона, яка запрошувала, до зльоту літака Київ – Мінськ була на зв'язку, міняла квитки, і підтримувала нас морально", – написав він.

До того ж, артист повідомив, що буде вимагати зворотний квиток за рахунок української сторони в бізнес-класі, так як витратив свої гроші на авіапереліт.

"Страшна країна", "Дуже даремно Україна йде на конфлікт з Росією і з нами, російськими громадянами. Це нерозумно з їхнього боку і необдумано", "Все, що діється в Україні – це повний безлад. Петя не знає, як спровокувати Росію", – почали писати шанувальники у коментарях.

30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".



Кого не пускатимуть в Україну через дію воєнного стану