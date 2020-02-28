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"Видозмінений вуглець" 2 сезон: сюжет, актори і ролі та дата виходу серіалу

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"Видозмінений вуглець" 2 сезон / Колаж: LifeStyle 24

Останні дні зими відзначилися на потоковому сервісі Nerflix прем'єрою 2 сезону серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon). Коли стартувала прем'єра, чим дивуватиме сюжет і які актори зіграли в нових епізодах – читайте на LifeStyle 24.

Серіал "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon) – це науково-фантастичний американський проєкт Лаети Калогрідіс. Перший сезон було представлено 2 лютого 2018 року на потоковому сервісі Netflix. З огляду на його успіх, творці вирішили продовжити серіал і зняти 2 сезон.

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Прем'єра 2 сезону серіалу "Видозмінений вуглець" відбулася 27 лютого 2020 року на потоковому сервісі Netflix.

Нагадаємо, що стрічку було знято за мотивами однойменної книги Річарда Моргана, яку він випустив у 2002 році. Втім, в основу 2 сезону поклали події іншого його роману – "Зламані ангели", яка була опублікована у 2003 році і стала прямим продовженням попередньої антиутопії. Словом, у франшизі все так само, як у романах Моргана, проте сюжет серіалу буде помітно відрізнятися від книги.

Також у 2 сезоні "Видозміненого вуглецю" головну роль виконає інший актор, а опис першорядних персонажів не відповідатиме їхньому книжковому зображенню.

Сюжет: головний герой – Ковач – відправляється туди, де в нього буде ідеальна можливість застосувати свої вміння. Ковач стає учасником планетарної війни, зайнявши позицію однієї з корпорацій. Пізніше він дізнається, що на цій планеті є залишки марсіанської цивілізації, на яких можна гарно нажитися. Проте в гонитві за достатком та наживою Ковач та його напарник потрапляють у несподівані неприємні ситуації. Саме вони відкриють глядачам таємниці сюжету, змови головних героїв та усі можливі інтриги.

Сюжет 2 сезону серіалу "Видозмінений вуглець" дещо повторює 1 сезон. Такеші Ковач так само виявляється не у своєму тілі і не в тому місці, в яке планував потрапити.

Актори і ролі серіалу "Видозмінений вуглець"

  • Юель Кіннаман – Такеші Ковач (сезон 1)
  • Ентоні Макі – Такеші Ковач (сезон 2)
  • Джеймс Пюрфой – Лоренс Бенкрофт
  • Марта Ігареда – Крістін Ортега
  • Кріс Коннер – По
  • Дічен Лакмен – Рейлін Кавахара
  • Ато Ессандро – Вернон Елліот
  • Крістін Леман – Міріам Бенкрофт
  • Треу Трен – містер Люн
  • Рене Еліз Ґолдсберрі – Куеллкріст Фалконер

Видозмінений вуглець 2 сезон: трейлер онлайн

Видозмінений вуглець 1 сезон: трейлер українською онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Кіно
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