З 16 липня українці можуть відправлятися на відпочинок у Болгарію. Не потрібна відпочивальникам довідка про ПЛР-тест на коронавірус та проходження 14-денної самоізоляції. Які є особливості болгарських курортів, які з них найпопулярніші та які ціни на путівки у 2020 році – читайте у нашому матеріалі.

Болгарія – чудова країна для літнього відпочинку. Тут неймовірна природа, відмінні пляжі та смачна кухня. Більшість сімей відправляються в цю країну на безпечний відпочинок з дітьми, інформує 24 канал.

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Курорти та готелі Болгарії починають приймати українців на відпочинок. Пляжі постійно прибирають, готелі дезінфікують та дотримуються всіх карантинних правил. Що цікаво, шезлонги та парасолі на всіх пляжах Болгарії влітку 2020 року будуть безкоштовними.

Туристи обирають Болгарію через м'який клімат та чорноморські пляжі. Тут майже завжди сонячно, втім практично ніколи не буває сильної спеки. Пляжний сезон в Болгарії досить тривалий: з травня по жовтень. На морі завжди легкий морський бриз, температура не більше +30 градусів, температура води +26.

Найпопулярніші курорти Болгарії

Балчик

Балчик – один з найпопулярніших болгарських курортів завдяки своїй дивовижній навколишній природі. Приємною особливістю Балчика можна вважати його бюджетні ціни, особливо, якщо порівнювати з відомими болгарськими курортами. Зверніть увагу, що тут більш розмірений відпочинок, дискотек та клубів в цьому місті ви не знайдете.



У міста Балчик дуже спокійно

Не дивлячись на те, що Балчик є третім за величиною портовим містом Болгарії (після Бургаса і Варни), в ньому є непогані піщані пляжі. Особливо туристи виділяють комплекс, який вже встиг стати популярний "Новий пляж". Єдиний мінус цього пляжу – його розмір. У розпал літнього сезону на ньому буває тісно.

Вулиці міста надзвичайно красиві. Родзинку курорту додають будинки місцевого населення – всі вони побудовані з білого каменю з червоним дахом. Якщо ви хочете побачити Балчик у всій красі, радимо поглянути на нього з моря або з пагорба на самому початку міста.

Несебр

Несебр – один з найвідоміших та найпопулярнішиз курортів Болгарії. На відміну від Сонячного берега і Золотих пісків, тут є не тільки відмінні пляжі, але і безліч визначних пам'яток і красивих пейзажів.



Несебр – популярне курортне місто серед туристів

Відпочинок в Несебрі не з дешевих, адже цей курорт дуже популярний у туристів. Таке підвищення цін виправдовується гарним історичним виглядом міста.

Частина пляжів повністю окультурені – з рятувальниками, міжнародною системою прапорів і парасольками та лежаками. Пляжі Несебра відрізняються різноманітністю. Ви зможете знайти і пляж з пологим дном для дітей, і місця, де глибина набирається досить швидко – для себе.

Золоті піски

Золоті піски – перлина узбережжя Болгарії. Сучасний відпочинок цього курорту приваблює українців надзвичайною широкою пляжною зоною. Мальовничі пейзажі та унікальна природа цього місця подарують вам незабутні відчуття. Довжина пляжної зони становить 3,5 км, в окремих місцях її ширина сягає 100 метрів. Дно пологе і піщане, оптимально підходить для дітей. Місцевий пляж був нагороджений "Блакитним прапором" за надзвичайну чистоту.



Курорт Золоті піски у Болгарії

Середня літня температура повітря тут складає +27 градусів, а води +23 градуси. Тут багато басейнів, тенісних кортів, спортзалів. В день на пляжі обов’язково чергують рятувальники, є кабінки для переодягання, пункти надання медичної допомоги. Для дітей тут є численні атракціони і луна-парки, ігрові майданчики та центри дозвілля. Є можливість залишити дитину на кілька годин або навіть цілий день з вихователем.

Нічне життя курорту тут вирує. Відпочинок в Золотих Пісках прекрасно доповнюють нічні бари і дискотеки, є безліч кафе і ресторанів. Нічне життя у Золотих пісках – одне з найбільш насичених на всьому Чорноморському узбережжі.

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Сонячний берег

На Сонячному березі 10 км широких піщаних пляжів тягнуться вздовж затоки в Чорному морі. Пологий вхід і мілке тепле море біля берега ідеально підходить для сімейного відпочинку з маленьким дітьми. Південна і північна частина пляжу отримала у 2015 році нагороду "Блакитний прапор" за чистоту і безпеку навколишнього середовища.



Сонячний берег у Болгарії

На курорті Сонячний берег є така закономірність: чим ближче готель до гучного центру – тим ціни нижчі, а тихі околиці з новими сучасними будівлями є дорожчими. З Сонячного берега можна поїхати також в різні міста Болгарії, відвідати історичні, природні та національні пам’ятки країни.

До прикладу, на північ від Сонячного Берега за 15 кілометрів від Варни є середньовічний скельний монастир Аладжа, в Балчику є Палац Королеви Марії та красивий Ботанічний сад.

Приморсько

Приморсько є одним з улюблених місць молоді. Неподалік курорту розташований великий та відомий Міжнародний молодіжний центр з Будинком культури і Літнім театром, стадіоном, басейнами. Приморсько є членом Європейської організації екологічно чистих курортів "Блакитний прапор".



Курортне місто Приморсько в Болгарії

Великий пляж курорту з дрібним золотистим піском, прибережна вода моря – чиста і тепла, дно – рівне з плавним спуском. Місцевість, де розташований курорт, покрита природним лісом, який водночас є парком з численними алеями для прогулянок і зонами відпочинку.

На території Приморсько є всі умови для активного дозвілля: тенісні корти, стадіон для футболу та легкої атлетики, майданчики для баскетболу, волейболу та гандболу, фітнес-зал, настільний теніс, басейн. Протягом дня проводяться анімаційні програми на пляжі. До послуг відпочивальників – прокат водних велосипедів і мотоциклів. Ввечері працюють дискотеки.

Ціни на відпочинок у Болгарії

Ціни на путівки коливаються в залежності від ваших потреб. Якщо ви хочете їхати автобусом, то ціна буде меншою, а якщо літаком – вищою. Не меншу роль відіграє кількість зірок у готелі. Ціни на тризіркові готелі на 7 ночей за двох без харчування стартують від 8 тисяч гривень, з харчуванням доведеться заплатити приблизно 12 тисяч гривень.

Чотиризірковий готель на 6 ночей на двох з харчуванням коштує приблизно 13 тисяч гривень. За п’ятизірковий готель доведеться викласти на декілька тисяч більше. Все залежить від лінії розташування та послуг.

Якщо ж ви плануєте самостійну подорож без туристичних агенцій, то в Болгарії можете знайти великий вибір готелів, хостелів, квартир чи апартаментів.



Українці мають можливість відправитися на відпочинок в Болгарію

Номер "Стандарт" з однієї особи на день коштує від 1200 гривень, є душ, ванна, туалет, кондиціонер, телевізор. В ціну входить користування басейном на території готелю. Ціна на номер "Люкс" стартує від 1900 гривень. У номер входить ванна, туалет, меблі, двоспальне ліжко, сейф. З побутової техніки є телевізор, кондиціонер, холодильник, електрочайник. В більшості випадків у номерах "Люкс" гостям пропонують балкон з видом на море.

Апартаменти коштують за добу приблизно 1500 гривень з людини. Сюди входить стандартна комплектація. З технічних оснащень тут є пральна машина, кондиціонер, мікрохвильова піч, фен, праска, чайник. На території житлового комплексу може бути навіть басейн.

Як добратися в Болгарію

Для відпочинку ви можете обрати путівку, в ціну якої входить проживання, переліт, трансфер, харчування і т.д. Якщо ж ви самостійно хочете відправитися на відпочинок, то окрім літака, можете обрати автомобіль чи автобус. Одним з найбюджетніших варіантів проїзду є рейсовий автобус з Одеси до Варни.

Ціни на квитки стартують від 1300 гривень. Час в дорозі – 14-18 годин. З Дніпра до Варни квиток коштуватиме 1700 гривень. Чартерні рейси курсують з багатьох міст України: з Києва, Харкова, Львова, Полтави і т.д.

Основний маршрут в Болгарію з України автомобілем прокладається через Чернівці та Одесу. До прикладу, з Києва до Болгарії машиною доведеться їхати 17 годин, із Запоріжжя – 21 годину, зі Львова – 15 годин.