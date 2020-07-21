Село Коблево на Миколаївщині – чудова альтернатива відпочинку в Україні, адже через закриття кордонів українці змушені залишитися вдома на час відпусток. Але ситуація з пандемією коронавірусу нагадала, що в Україні є курорти, які зовсім не гірші від європейських.

24 канал зібрав для вас все, що треба знати про один з таких курортів. Вино, аквапарки, лунапарк, дельфінарій та Тилігульський лиман, що ще потрібно для насиченого відпочинку?

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Коблеве – це безкраї виноградники, сосновий бір, море, сонце і пісок. Загалом, все що треба для повного релаксу. Чисте повітря є хорошим доповненням до розвиненої бази пансіонатів, будинків відпочинку та приватного сектору.

Як добратися?

Через те, що у Коблеве немає залізничного сполучення і морського порту, потрапити на курорт можна автомобілем або автобусом. Найпопулярніший шлях в Коблеве серед туристів – через Одесу, де є міжнародний аеропорт і залізничний вокзал, з якого вас довезуть на місце рівно за годину. Існує ще один маршрут з Миколаєва, але ним користуються рідше. Загалом, Коблеве пов'язано регулярними автобусними рейсами з великими містами України: Херсон, Дніпро, Чернігів, Умань, Київ, Вінниця, Львів та інші.

Щодо вартості поїздки, то переїзд із Києва в Одесу потягом коштуватиме 300 гривень за купейне місце в один бік, а зі Львова – від 280 гривень. Доїзд автобусом із залізничного вокзалу в Одесі у Коблеве коштує 50 гривень. Такі ж ціни ставлять перевізники на автомобілях.

Де зупинитися?

Оскільки відпочинок в Коблевому користується популярністю, ринок житла дуже розвинений, але і вартість проживання тут, відповідно вища, ніж у сусідніх курортах.

Окрім комфортабельних номерів, власники відпочинкових баз пропонують ще й повноцінне харчування. Але за це доведеться доплатити.



Пляж Bora Bora на курорті Коблево / Aquakoblevo.net

Ціна номера в готелі з усіма зручностями стартує від 350 гривень, а якщо говорити про приватний сектор , то ціни значно нижчі – від 150 гривень.

Де перекусити?

Якщо ви придбали путівку в санаторій або на турбазу, вам куди легше, адже не потрібно "ламати голову" з вибором кафе. Але якщо ви все-таки вирішили готувати самі, то магазини і місцеві ринки не завжди будуть економнішими за кафе або ресторани.

Першим у списку туристів – пляжний ресторан "Мама пляж". Меню для пошановувачів української, середземноморської та японської кухонь, де також пропонуються вегетаріанські страви. Для молоді є кальянний зал.

Наступним закладом, де можна перекусити, є Celentano Pizza, який розташований на базі відпочинку "Ракета". Мала піца – від 80 гривень, велика – від 140 гривень. Однак, зауваження у туристів є майже до кожного кафе. Список претензій великий: від повільного обслуговування до відсутності терміналу.

Куди піти?

Індустрія розваг в Коблевому дуже розвинена, особливо для дітей. Окрім численних надувних бананів, водних мотоциклів і катамаранів на узбережжі, тут є два аквапарки, луна-парк і дельфінарій.

Аквапарк "Орбіта" відкрився у 2013 році. В аквапарку використовується відфільтрована морська вода. Хоча аквапарк найбільше славиться дитячою зоною, дорослі гірки теж є. "Орбіта" пропонує атракціони для малюків від 3-х років і дитяче містечко "Райський острів". Дорослий квиток – 600 гривень, дитячий – 400.



Аквапарк "Орбіта" у Коблеве / Фото: Koblevo-orbita.com.ua

Аквапарк "Коблеве" існує з 2007 року і є найбільшим на півдні України. Він займає 4 га і розташований за 1 кілометр від моря. Сюди входить 20 гірок, з яких 9 дорослих, в тому числі декілька екстремальних. На території є великий хвильовий басейн з прісною водою і "жабник" для маленьких дітей. Аквапарк має власний мініготель, ресторан і кафе.

Квиток на цілий день на одного дорослого коштує 600 гривень, на дитину – 400.



Аквапарк "Коблеве" / Фото: q-cf.bstatic.com

Луна-парк "Європарк" – це десятки екстремальних атракціонів, каруселей, гірок, а також тирів та ігрових автоматів. Вартість таких розваг – від 30 гривень до 250..

Дельфінарій "Немо" пропонує різні шоу з морськими левами, морськими котиками та дельфінами. Також є океанаріум і можливість замовити занурення з дельфінами, або дельфінотерапію. Дитячий квиток на шоу коштує 200 гривень, дорослий – 300; 5 хвилин плавання з дельфіном – 1500 гривень, 10 хвилин – 3000.

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Що цікавого у Коблевому?

Одним з цікавих місць у Коблевому є Тилігульський лиман. Його довжина сягає 80 кілометрів, ширина – до 3,5 кілометрів, максимальна глибина – близько 20 метрів, прозорість води – до 7 метрів. Це найглибший, прозорий і чистий лиман регіону.

На території лиману розташована Коса Стрілка, яка є державним загально зоологічним заказником. Деякі з видів унікальної флори і фауни занесені до Червоної книги України. Також тут можна зустріти рожевих пеліканів, фазанів, зайців, чорних лелек, лисиць та вовків.



Тилігульський лиман в Коблеве / Фото: Koblevo.org.ua

Тилігульський лиман має запаси цілющого сірководневого бруду, який використовується при лікуванні різних хвороб, але оскільки офіційного санаторію чи лікарні немає, то лікування відбувається у "дикий" спосіб.



Тилігульський лиман в Коблеве / Фото: Koblevo.org.ua

Також на березі лиману розташована перша в Україні устрична ферма "Устриці Скіфії". У літній сезон на ферму щодня організовують екскурсії з дегустацією вина і молюсків. Дегустаційна зона розташована на березі лиману під накриттям. Ціна однієї устриці – 30 гривень.

Наступне цікаве місце у Коблевому – винзавод ПАТ "Коблево", побудований у 1982 році і зараз є одним з найвідоміших українських виробників вина. Винзавод володіє виноградниками площею понад 2,5 тисячі гектарів, які ростуть поблизу Тилігульського ландшафтного парку.

За півтори години досвідчені виноградарі і винороби розкажуть вам про секрети своєї майстерності, проведуть екскурсію виноградниками, познайомлять з усіма стадіями виробництва вина, а також навчать тонкощам правильної дегустації і пояснять правила сполучуваності різних вин і страв.

Дегустаційний тур можна замовити з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 16:00. Ціна – від 75 до 150 гривень.

Але який курорт без недоліків? Село, в якому живе близько 2,5 тисячі осіб, щороку приймає не менше 150 тисяч туристів. Тому очевидно, що іноді може не вистачати туалетів, безкоштовних душових кабінок, роздягалень і шезлонгів на пляжі. Але загалом, населений пункт справляється з потоком відпочиваючих і продовжує розвиватися.

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Автор: Марта Касіянчук