Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну

Українці зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою терміном до 30 днів вже з 14 квітня 2019 року. І віза для цього не потрібна!

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Тож, розберімося, коли найкраще летіти до Таїланду. LifeStyle 24 радить планувати подорож на кінець вересня – початок жовтня та листопад. Саме у цей період авіакомпанії пропонують найдешевші квитки, орієнтовно до 350-370 доларів в один бік. Але не забувайте, що купувати їх треба заздалегідь. Загалом ближче до травня квитки значно дорожчають, а влітку дешевих квитків немає взагалі.

Найвигідніше летіти з київського аеропорту "Бориспіль" до міжнародного аеропорту Бангкока – Суварнабхумі. А вже з Бангкока можна дістатися лоукостером до будь-якого курорту. Ще один переліт всередині країни буде коштувати до 15 доларів, або ж можна скористатися автобусом. Забронювати квитки на автобус можна тут.



Подорож до Таїланду розпочнеться з літака

Якими авіакомпаніями полетіти

З України до Таїланду можна полетіти прямим рейсом, або ж пересадками. Якщо ви оберете другий варіант, то можете заощадити декілька тисяч гривень.

Прямий рейс:

МАУ.

З пересадками:

Emirates – через Дубай (ОАЕ).

Etihad – через Абу-Дабі (ОАЕ).

FlyDubai – через Дубай (ОАЕ).

Cathay Pacific – через Гонконг.

Qatar Airways – через Доху (Катар).

China Southern Airlines – через Гуанчжоу (Китай).

Air Astana – через Астану та Алмати.

Turkish Airlines – через Стамбул.

Куди вирушити

У Таїланді є 5 основних популярних напрямків для зимування і туризму: Чанг-Май, Паттайя, Пхукет, Крабі та Самуй.

– Чанг-Май. Місто розташоване на Півночі Таїланду. Там немає виходу до моря, однак є найдешевше житло і багато національних парків. Для роботи у теплому кліматі з поїздками околицями досить таки підходить.

– Паттайя. Деякі мандрівників не радять Паттайю для тихого та сімейного відпочинку. Загалом Паттайя – це один з найбільших секс-курортів світу. Місто має вихід до моря, а також наповнене торговими центрами, магазинами, барами та має великий вибір розваг.

– Пхукет. Пхукет – туристичний острів, що має багато гарних пляжів, але ціни тут високі. До слова, острів є основним тайським напрямком багатьох тур-операторів країн колишнього СНД.



Пляж Пхукета

– Крабі. Провінція має неперевершену природу та чисті великі пляжі. На Крабі ціни високі, але з провінції можна плавати на різні екзотичні острови Таїланду.

– Самуй. Острів в Сіамському заливі славиться не дуже чистими пляжами, але відпочинок тут дешевший, ніж Пхукет і Крабі. Загалом Самуй – це чудове місце для спокійної роботи з можливістю відпочивати на берегах Сіамського заливу.



Самуй

Де шукати житло

У Таїланді ціни на оренду житла безпосередньо залежать від пори року або місяця, в який ви орендуєте житло. Відтак розрізняють три сезони: low-season, high-season та pic-season.

– Low-season, або низький сезон, триває з травня по жовтень.

– High-season, високий сезон – це час з листопада по квітень.

– Pic-season, тобто самий пік сезону, припадає на період з січня по лютий.

Ціна на оренду квартир і вілл у високий сезон піднімається в кілька разів. І якщо в період з травня по жовтень у вас є всі шанси знайти житло по приїзду, то у високий сезон має сенс ризикнути і вибрати квартиру через інтернет.



Вілла на Пхукеті

Після того, як ви визначилися з конкретним місцем відпочинку, ви можете пошукати варіанти оренди житла від номера у хостелі до власної вілли.

Ціни та варіанти оренди житла у Таїланді можна знайти тут.

Що подивитися у Таїланді

Таїланд багатий на розваги, адже тут можна не лише поніжитися на сонечку та поплавати у чарівному морі, але й культурно відпочити та збагатитися духовно. Таїланд справді вражає туристів своїми пам'ятками та важливими культурно-історичними місцями. LifeStyle 24 склав свій топ місць, які має відвідати кожен турист.

1. Аютія

Аютія колись вважалася найбільшим містом на Землі, а сьогодні є частиною міста Аюттхая і важливою тайською пам'яткою. До неї легко добратися з Бангкока на машині, потязі або човні. Також можна вирушити в одноденну поїздку, чи придбати екскурсію з ночівлею.



Історичне місто Аютія

Нині древнє місто зруйноване, але його залишки та один зі вцілівших храмів вважають об'єктом спадщини ЮНЕСКО.

2. Храм Смарагдового Будди

Одна з найпомітніших пам'яток Таїланду – Храм Смарагдового Будди. Великий палац, побудований у 1780 році, був резиденцією короля і його сім'ї аж до середини 20 століття.



Храм Смарагдового Будди

Структура включає ряд окремих будівель та колон, прикрашених мозаїками, а оточують усі ці архітектурні шедеври прекрасні сади. Це священне місце притягує туристів статуєю Будди, що створена ще у XXV столітті. Біля входу гостей зустрічають бронзові леви з Камбоджі і позолочені фігури міфічних істот.

3. Ват Пхо

Ват Пхо – унікальний храм у Бангкоку. Саме тут зародилося і розвивається мистецтво відомого тайського масажу. Храм побудували ще у 12 столітті, але популярності він набув з моменту появи лежачої статуї Будди. Поряд з храмом є бібліотека, у якій зберігаються древні рукописи.



Храм Вaт Пxo

4. Мис Промтхеп

Мис на острові Пхукет є улюбленим місцем багатьох фотографів. За один день, проведений на Промтхепі, можна отримати накращі фотографії заходів, світанків і пейзажів. Окрім цього, варто подивитися пам'ятник Джумборну і маяк, що побудований з використанням золота на вершині мису. Мис Промтхеп впевнено тримається в десятці найпопулярніших місць Таїланду.



Миc Прoмтxeп

5. Білий храм

Ват Ронг Кхун – це храм, який немов зійшов зі сторінок казки. Храм швидко прославився завдяки своєму нетиповому вигляду.



Бiлий xрaм

Сліпучий білий колір підкреслює чистоту Будди. Храм оточують скульптури демонів та іншої нечисті.

6. Пляж Рейлі

Пляж Рейлі та його узбережжя є справжнім тропічним раєм на курорті Крабі. Він приваблює туристів чистою бірюзовою водою, високими кручами і білим піском. Рейлі – відокремлений пляж, дістатися якого можна лише по воді. Він притягує професійних скалолазів і дайверів.



Пляж Рейлi

Оточений горами та рослинністю, Рейлі також є хорошим варіантом для походів. На невеликому півострові зосереджені лагуни всередині скель, печери та оглядові майданчики.

Гарного відпочинку!