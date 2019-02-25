Відпочинок на свіжому повітрі: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали федерацію кінного спорту
Герцоги Сассекські прибули в Марокко з триденним візитом до правлячої сім'ї північноафриканської столиці в суботу, 23 лютого. Під час свого гостювання Меган Маркл із принцом Гаррі відвідали Королівську федерацію кінного спорту.
37-річна Меган Маркл сміливо подорожує країнами разом із принцом Гаррі, попри те, що переживає останній триместр вагітності. Так, 23 лютого герцоги Сассекські прибули в столицю Марокко, де відвідують чимало заходів і культурних місць у столиці північноафриканської країни.
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Нові знімки та відео з королівських відвідин з'явилися на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали Королівську федерацію кінного спорту, що розташована в столиці Марокко Рабаті. Там подружжя прогулялися стайнею, познайомилися з тваринами і взяли участь в заняттях по догляду за кіньми.
Для заходу на свіжому повітрі Меган Маркл одягнула парку кольору хакі, водолазку в чорно-білу смужку і чорні обтягуючи джинси. Однак образ герцогині не обійшовся без її улюблених високих підборів.
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @the___royalfamily
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @meghan_inspiration