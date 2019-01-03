Відпочинок у Мексиці: Настя Каменських та Потап обрали сонячний курорт

Новорічні свята стали хорошим приводом для українських зірок вирушити на відпочинок. Оля Полякова обрала спекотний Таїланд, вокалістка гурту KAZKA Олександра Заріцька – Шрі-Ланку, а от Потап і Настя Каменських – колоритну Мексику.

Екс-учасникам дуету "Потап і Настя" вже давно приписують романтичні стосунки. Однак пара не спростовує та не підтверджує всіх чуток. При цьому допитливі користувачі мережі частенько підловлюють вокалістів на спільних виходах чи ніжних проявах на публіці, що можуть свідчити про більш, ніж дружні стосунки.

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Днями у прихильників зірок з'явились додаткові приводи для розмов. Донька екс-дружини Потапа – Ірини Горової – опублікувала їх спільне фото. Перед камерою Наталя позувала зі своєю зірковою мамою, братом Андрієм та Потапом. Дівчина зізналась, що вони всі перебувають у Мексиці. Водночас сам Потап не розсекречував місце свого відпочинку.

Сьогодні ми зустріли сеньйора Потапа, який розповів нам багато цікавого про Мексику. Ми випили текілу, покупалися, позасмагали. Проїхалися по Каземелю, заїхали на громадський пляж, де відпочивали поряд з мексиканцями,

– розповіла Наталія Горова.

Таке фото могло опинитись поза увагою користувачів мережі, якби не сторінка Насті Каменських, яка рясніє яскравими знімками з Мексики. Це вкотре наштовхнуло на думку про можливий роман зірок.

"Останні дні такі солодкі", – написала Настя Каменських в дописі, натякаючи на закінчення відпустки.

Варто зазначити, що у перші дні пляжного відпочинку Потап і Настя Каменських опублікували фото, на яких виднілись дуже подібні басейни. Відтак прихильники співаків одразу ж поширили знімки із припущеннями, що таки Потап є загадковим бойфрендом артистки.