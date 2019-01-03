Відпочинок у Мексиці: Настя Каменських та Потап обрали сонячний курорт

1803 Читать новость на русском
Настя Каменських та Потап обрали пляжний курорт в Мексиці
Настя Каменських та Потап обрали пляжний курорт в Мексиці / politeka.net

Новорічні свята стали хорошим приводом для українських зірок вирушити на відпочинок. Оля Полякова обрала спекотний Таїланд, вокалістка гурту KAZKA Олександра Заріцька – Шрі-Ланку, а от Потап і Настя Каменських – колоритну Мексику.

Екс-учасникам дуету "Потап і Настя" вже давно приписують романтичні стосунки. Однак пара не спростовує та не підтверджує всіх чуток. При цьому допитливі користувачі мережі частенько підловлюють вокалістів на спільних виходах чи ніжних проявах на публіці, що можуть свідчити про більш, ніж дружні стосунки. 

Читайте також: Потапа застукали за ніжними обіймами з Каменських: фото та відео

Днями у прихильників зірок з'явились додаткові приводи для розмов. Донька екс-дружини Потапа – Ірини Горової – опублікувала їх спільне фото. Перед камерою Наталя позувала зі своєю зірковою мамою, братом Андрієм та Потапом. Дівчина зізналась, що вони всі перебувають у Мексиці. Водночас сам Потап не розсекречував місце свого відпочинку.

Сьогодні ми зустріли сеньйора Потапа, який розповів нам багато цікавого про Мексику. Ми випили текілу, покупалися, позасмагали. Проїхалися по Каземелю, заїхали на громадський пляж, де відпочивали поряд з мексиканцями,
– розповіла Наталія Горова. 

Таке фото могло опинитись поза увагою користувачів мережі, якби не сторінка Насті Каменських, яка рясніє яскравими знімками з Мексики. Це вкотре наштовхнуло на думку про можливий роман зірок.

"Останні дні такі солодкі", – написала Настя Каменських в дописі, натякаючи на закінчення відпустки. 

Варто зазначити, що у перші дні пляжного відпочинку Потап і Настя Каменських опублікували фото, на яких виднілись дуже подібні басейни. Відтак прихильники співаків одразу ж поширили знімки із припущеннями, що таки Потап є загадковим бойфрендом артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насосали на отдых? Suckers MC are getting killed ! #vacay

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Теги: LifeStyle Музика Потап і Настя Настя Каменських Мексика Відпочинок
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
сьогодні 18:37 Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
854
Найгучніші концерти січня 2019 року: куди піти у Києві
сьогодні 14:30 Найгучніші концерти січня 2019 року: куди піти у Києві
179
Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019
сьогодні 13:16 Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019
870
Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці
сьогодні 12:32 Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці
377
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
сьогодні 10:38 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 673
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
13 січня 17:14 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 1716
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук