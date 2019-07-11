Незабутній відпочинок у Болгарії: 5 місць, які необхідно побачити

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Де відпочити в Болгарії - Топ найкрасивіших місць Болгарії
Де піти у Болгарії / Колаж 24 каналу

Болгарія є популярною країною для відпочинку серед українців. Це й не дивно, адже красиві гори, доглянуті пляжі, смачна їжа та визначні пам'ятки привертають увагу туристів. Про кращі місця для відпочинку в Болгарії – читайте у матеріалі.

Долина троянд

Перлиною та окрасою Болгарії є містечко Казанлик. Саме там можна побачити, як на горі розкриваються бутони сотні тисяч троянд.

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Долина троянд – це поля, які простягаються від підніжжя гори Стара Планіна до гори Средна Гора. Саме там виробляють ефірну олію, яка нині є однією з найкращих у світі.

долина троянд болгарія
Долина троянд у Болгарії

Збір квітів зазвичай починається у кінці травня та триває до кінця червня.

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Збір квітів на ефірну олію

долина троянд болгарія
Неймовірні краєвиди Болгарії

Найкраще планувати свою подорож у Казанлик влітку, адже тоді можна потрапити на Фестиваль троянд. Він відбувається щороку та присвячений збору квітів. Захід дивує гостей різноманітними виставками, концертами та запальними танцями.

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Влітку у Болгарії відбувається Фестиваль троянд

Аквапарк Aquapolis

Час роботи: щодня з 10:00 до 18:00

Ціни на квитки:
Діти ростом до 0,90 метрів — безкоштовно.
Діти ростом 0,90-1,20 метрів — 16 левів (повний день), 12 левів (після 16:00).
Дорослі вище 1,20 метрів — 35 левів (повний день), 24 левів (після 16:00).

Поїхали у подорож зі сім'єю та думаєте, де відпочити в Болгарії з дітьми? Тоді вам точно потрібно відвідати парк водних атракціонів Aquapolis. Він розташований у Золотих Пісках та вважається одним із найкрасивіших у Східній Європі.

аквапарк акваполіс болгарія
Аквапарк Aquapolis

Площа Aquapolis становить понад 40 тисяч квадратних метрів. Особливістю аквапарку є його місце розташування. Відвідувачі, окрім розваг, можуть насолодитись неймовірною природою, видом на море та весь курорт.

аквапарк болгарія
Один з найкрасивіших аквапарків Східної Європи

Щоб відпочинок на морі в Болгарії запам'ятався, туристам пропонують відвідати різноманітні водні гірки, відкриті басейни, джакузі, фонтани тощо. 

аквапарк болгарія
Аквапарк працює щодня

Містечко Несебр

Це чудове місце для того, аби поринути у казкову та романтичну атмосферу Болгарії. Несебр – одне із найстаріших та найкрасивіших європейських міст. 

несебр болгарія куди піти
Місто Несебр у Болгарії

Його заснували на початку першого тисячоліття до нашої ери. Воно розташоване на невеликому скелястому острові.

несебр болгарія
Неймовірна архітектура міста Несебр

Несебр зберігає в собі різноманітні пам'ятки архітектури, які необхідно побачити кожному туристу. Йдеться, зокрема, про церкви Христа Пантократора, Святого Іоанна Хрестителя, Святої Софії, пам'ятник Святому Миколі, а також західну кріпосну стіну з воротами.

несебр болгарія
Церква Христа Пантократора

Белоградчицькі скелі

Любителям активного відпочинку у Болгарії необхідно відвідати Белоградчицькі скелі. Вони розташовані на північному заході Болгарії, а саме – на західному схилі гір Стара-Планіна недалеко від міста Белоградчика.

скелі болгарія
Белоградчицькі скелі

Скелі незвичних форм та кольорів висотою майже 200 метрів заворожують своєю красою. Що цікаво, більшість скель мають свою легенду та названі на честь людей та предметів, з якими були пов'язані.

скелі болгарія
Краєвиди з Белоградчицьких скель

У 2009 році Белоградчицькі скелі були номіновані Болгарією на звання одного з семи нових чудес природи.

болгарія скелі
Красиві скелі Болгарії

Рильський монастир

Це одна з найважливіших культурних пам'яток Болгарії. Монастир розташований недалеко від Софії, на північному заході гірського масиву Рила. Монастир заснував духовний покровитель всіх болгар святий Іван Рильський у Х столітті.

рильський монасти болгарія
Рильський монастир у Болгарії

Дивовижні арки, яскраві фрески, ікони, різьблені ворота, вежа з каплицею – все це можна побачити на території Рильського монастиря. Окрім цього, там розташований музей, у якому зберігаються 35 тисяч експонатів.

рильський монастир
Подвір'я Рильського монастиря

Монастир відкритий для відвідувачів щодня. Туристам також пропонують піднятись на вежу будівлі, аби краще роздивитись місцевість та неймовірні краєвиди.

рильський монастир
Одна з найцінніших пам'яток Болгарії

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Автор: Юлія Гілей
Теги: LifeStyle Історія Відпочинок Болгарія Подорожі Архітектура
Джерело: 24 канал
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