Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен

Італія заворожує своєю архітектурою, історією, вуличками та площами. Активний мандрівник зможе відкрити для себе усе різноманіття країни. Починаючи від мальовничого Комо із затишними будинками та безкраїм озером, стильного Мілану з готичним собором, який продуманий до найменших деталей, аж до старовинного Риму, який так і дихає історіями. Про найгарніші місця Італії – читайте далі.

Затишне Комо

Найбільш відвідувані туристичні містечка озера Комо – це Варенна, Комо, Менаджо та Белладжо. Проте варто починати з самого міста Комо, а тоді спланувати маршрут й досліджувати інші міста.

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Якщо прилітати в аеропорт Мілан-Мальпенса, то до міста Комо можна дістатися електричкою, здійснивши одну пересадку. Проте це не має лякати туриста, адже електрички курсують в країні дуже часто.

Як доїхати до Комо? Необхідно придбати квиток до станції Саронно (Saronno), а там пересісти на потяг, який їде до станції Комо Лаго (Como Lago). Варто не забути попросити квиток другого класу. Він особливо не відрізняється зручностями від першого, проте коштує в рази дешевше.

Важливо! В Італії обов'язково необхідно завалідувати квиток перед тим, як сісти в потяг. Для цього, як на самих вокзалах, так і на перонах розташовані спеціальні автомати.



Валідатори в Італії / Фото з відкритих джерел

► Фунікулер Комо-Брунате пов'язує місто Комо з містечком Брунате. Однозначно варто скористатися, аби помилуватися панорамним видом озера. В Брунате живуть в основному місцеві, а це означає, що є можливість загубитися і побачити нетуристичну частину Італії.



Брунате / Фото: Анастасія Петрова

Квиток на фунікулер коштує 5,70 євро в обидві сторони (2019 рік – LifeStyle 24).

► Пором по озеру Комо – чудовий спосіб побачити мальовничі міста в оточенні небесно-блакитного озера й одночасно дібратися до іншого населеного пункту. Розклад і навігацію поромів можна дізнатися на сайті Navigazione Laghi.



Озеро Комо / Фото: Ліза Кокошкіна

► Містечка на озері Комо відомі ще й своїми старовинними віллами. Багато з них досі є приватними, тому можуть бути відкритими для відвідування тільки в певний проміжок часу.



Вілли на березі озера Комо / Фото: Ліза Кокошкіна

Краще заздалегідь обирати та перевіряти, коли працює кожна з вілл й чи не заброньовані на ній різноманітні заходи.

Стильний Мілан

Мілан – це одне з найбільших територіально й економічно розвинених міст в Італії.

► Дуомо або Міланський собор. Це архітектурне диво будувалося тривалістю майже 500 років, починаючи з 1386 року. Закінчили ж будівництво собору за наказом Наполеона Бонапарта, який неодмінно хотів бути коронованим саме в Дуомо, як король Італії. Що й здійснилося 20 травня 1805 року.



Дуомо / Фото: Марія Лелека

Міланський собор виконаний з білого мармурового фасаду та з ідеально вирізаних каменів. Однією з його особливостей є понад 2 тисячі білих мармурових статуй.

Найкраще можна розглянути дрібні деталі готичного собору, піднявшись на дах Дуомо. Звідти ж відкривається неймовірний вигляд на місто.



На даху Міланського собору / Фото: Марія Лелека

Однозначно варто погуляти усіма старовинними й незвичайними коридорами даху собору. Радимо не боятися й ретельно його досліджувати, адже він приховує безліч таємних проходів.

Як потрапити до Дуомо? Вартість та маршрут по собору залежить від того, яку з опцій обере для себе турист. Можна піднятися тільки на дах або зайти тільки в середину собору, або обрати комплексну екскурсію.



Що і скільки коштує в Дуомо / Фото: Марія Лелека

► Галерея. Навіть, якщо у плани не входив шопінг в магазинах люксових брендів, то локація однаково варта того, аби її відвідати. Мозаїчні прикраси, скульптури, статуї, фрески та відома скляна стеля – усе це прикрашає галерею.



Галерея / Фото Ліза Кокошкіна

Вона відкрита цілодобово й абсолютно безкоштовна, тому потрапити до маленького музею можна в будь-який час доби.

► Арка Миру будувалася з ініціативи Наполеона. Нею він хотів продемонструвати велич його військових перемог й одного дня переможно в'їхати через неї в місто.



Арка Миру / Фото: Марія Лелека

Старовинний Рим

Рим одразу вражає масштабами кожного туриста. До міста однозначно не потрібно приїжджати, аби пересуватися від пам'ятки до пам'ятки. Тільки день можна витратити, аби хаотично досліджувати вузенькі вулички.

► Площа П'яцца Венеція, де розташований монумент Вітторіано – збудований на честь першого короля об'єднаної Італії Віктора Еммануїла II. Вхід туди абсолютно безкоштовний, а з оглядових майданчиків площі відкривається чарівний вид на місто.



Монумент Вітторіано​ / Фото: Марія Лелека

► П'яцца-Навона – площа прикрашена трьома фонтанами, скульптурами Берніні та двома Базиліками. Фонтан чотирьох річок, який там розташований, це єгипетський обеліск в оточенні статуй, що символізують головні річки чотирьох частин світу — Ніл, Ганг, Дунай та Ла-Плату.



Фонтан чотирьох річок / Фото: Марія Лелека

► Пантеон – це античний храм, який присвячений давньоримським богам і є втіленням величі Римської Імперії. Його масштаби вражають, враховуючи, що побудований він близько 126 року нашої ери.

У Пантеоні взагалі немає вікон, а тільки один отвір на самій вершині куполу діаметром в 9 метрів. Для древніх римлян цей один отвір означав єдність всіх божеств.



Купол в Пантеоні / Фото: Марія Лелека

Розташований він на площі П'яцца-делла-Ротонда й відвідати його можна безкоштовно.

► Справжньою перлиною серед сотень фонтанів Риму заведено вважати Фонтан Треві. Це одне з найбільш туристичних місць Риму, тому побачити його без натовпу людей навколо майже неможливо.



Фонтан Треві / Фото: Марія Лелека

Фонтан висотою досягає майже 26 метрів, а в ширину – до 20 метрів. У центрі бог Нептун в колісниці-раковині, запряженій морськими кониками.

В Італії вірять, що, кинувши одну монетку в фонтан Треві, обов'язково повернешся в Рим, а кинувши дві – знайдеш щастя. В результаті влада дістає з фонтану 1,4 мільйона євро в рік.

► Колізей був побудований в 1 столітті й став найбільшою спорудою для масових розваг на території всієї Римської Імперії. В ньому могло розсістися понад 50 тисяч спраглих до видовищ римлян.



Колізей / Фото: Марія Лелека

Колізей відкривається о 9:00, а закривається в залежності від сезону – за годину до заходу сонця.

З 30 березня по 31 серпня Колізей зачиняється о 19:15, з 1 вересня по 30 вересня – о 19:00, з 1 жовтня по 30 жовтня – о 18:30, з 31 жовтня по 15 лютого – о 16:30, з 16 лютого по 15 березня – о 17:00.

Квитки краще купувати наперед на сайті, аби не витрачати час на довгі черги.

Особливий Ватикан

Ватикан – це резиденція Папи Римського, а також найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії.

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У цій державі постійно проживає не більше тисячі людей, а відвідує її щодня понад 20 тисяч туристів з усього світу. Кожен день від ранку люди шикуються в чергу навколо кріпосних стін мінідержави, аби потрапити до Базиліки Святого Петра.



Всередині Базиліки Святого Петра / Фото: Марія Лелека

Вхід до Базиліки Святого Петра є безкоштовним, однак доведеться вистояти чергу від 30 хвилин й навіть до 3 годин. Наперед краще перевірити режим роботи на офіційному сайті.

При візиті до Ватикану слід дотримуватися дрес-коду: коліна та плечі повинні бути прикриті.

► Оглядовий майданчик під куполом Базиліки Святого Петра

За терасу доведеться заплатити 8 євро, якщо підійматися сходами, а ліфтом – 10 євро (2019 рік – LifeStyle 24).



Що можна побачити з оглядового майданчика / Фото: Марія Лелека

Туристам варто пам'ятати, що ліфт провезе тільки половину шляху, а решту потрібно буде долати самотужки вузькими й старовинними сходами.