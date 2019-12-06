Відпускай колишніх, вже час, – новий хіт "Твоєї крові" від KAZKA

Кожного тижня поп-гурт презентує один із синглів свого другого студійного альбому "NIRVANA". Прихильники вже почули пісню "Палала". Сьогодні ж, 6 грудня, відбулася прем'єра відвертого треку "Твоєї крові". Музиканти радять обирати в партнери тих, з ким переплітаються не лише життєві стежки, а й внутрішні переживання.

Колектив, який у своїй творчості використовує елементи електро-фолку, завжди по-особливому говорить про почуття. Артисти співають про внутрішні переживання, а лейтмотивом кожного нового хіта є любов та повага до себе, як до найбільшої цінності.

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"Твоєї крові" – зізнання про нетлінні почуття до колишніх, яких необхідно відпускати. Вже зараз можна припустити, що новий альбом "NIRVANA", презентація якого запланована вже на 27 грудня, стане одним з найвідвертіших в сучасній музичній індустрії України.

Хоча й колишні ніколи не залишають твоє життя просто так, та все ж треба вибрати влучний час і відпустити їх назавжди. Насправді найкращий час – зараз. Шукай людину, яка допоможе забути страхи. Про кого сміливо зможеш сказати: "Ми з тобою однієї крові",

– коментує прем'єру поп-гурт KAZKA.

Автором слів виступив Сергій Локшин. Саме йому належить текст легендарного треку "Свята". Цікаво, що на його вірші гурт KAZKA натрапив у фейсбуці. Співпраця з музикантами стала першим досвідом Сергія як сонграйтера. Він зізнавався, що успіх тексту для пісні залежить від того, наскільки ти співпереживаєш і пропускаєш крізь себе події, які щоденно відбуваються навколо нас.

KAZKA – Твоєї крові: слухати пісню онлайн