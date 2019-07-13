Відпустка за 100 євро: як дешево відпочити за кордоном

Незважаючи на теракти чи погодні катаклізми у світі, українці стали більше подорожувати. Про це говорять і турагенти, і прикордонники. У середньому кількість мандрівників зросла на 15%. Прямують як у Європу, так і в екзотичні країни.

Куди найчастіше літають українці

Туреччина та Єгипет вже не один рік очолюють рейтинг найпопулярніших напрямків серед українців. Ціни – від 16 тисяч гривень за тиждень на двох. Наздоганяють їх Болгарія, Греція та Іспанія. Проте стиль подорожей в українців змінився.

Цікаво! Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів

"Якщо раніше туди літали люди пострадянські, а летіли переважно в ресторан і на море, то зараз покоління змінилось і люди летять за емоціями", – розповів керівник туристичного сервісного центру Андрій Троян.



Єгипет є одним з найвідвідуваніших курортів серед українців

Окрім цього, українські мандрівники часто полюбляють відвідувати Німеччину, Польщу, Великобританію та Данію.

Дмитро Щебетюк з товаришем в черговий раз довели, що подорожі світом доступні кожному. Він на інвалідному візку і маючи 100 євро на двох, об'їздили ледь не пів-Європи автостопом.



Дмитро Щебетюк (зліва) з другом

Як знайти дешеві квитки

Мандрівниця Анна Палюх відвідала 32 країни Європи та Азії. Вона розповіла, що на Сході заворожують не лише неймовірні пейзажі, але й культура, традиції та релігія.

Дивіться відео подорожі Анни Палюх у Португалію:

Дівчина поділилась секретами, як подорожувати не за всі гроші світу:

• Шукайте житло на місцевих сайтах чи на сторінці готелю. Там може бути дешевше, ніж в системах інтернет бронювання.

"Крім бажання ще треба знати, де шукати. Є дуже багато сайтів агрегаторів пошуку квитків, житла і так далі. Треба бути підписаним на новини авіакомпаній. Зазвичай буває так, що за пів року або за рік будуть дешеві квитки", – пояснила Палюх.

Дві найвідоміші пошукові системи для авіаквитків – Skyscanner та Kiwi.com.

• Лоукост авіакомпанії пропонують недорогі квитки за 2-3 місяці до вильоту.

З початку безвізового режиму в Україну зайшли багато бюджетних повітряних перевізників.

Лоукости, які літають з України:

– угорська Wizz Air – з Києва, Львова та Харкова;

– ірландська Ryan Air – з Києва та Львова;

– італійська Ernest Airlines – з Києва, Львова та Харкова;

– іспанська Vueling Airlines – з Києва;

– турецька Pegasus Airlines – з Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя;

– українська SkyUp – з Києва, Одеси та Харкова.

Ледь не щомісяця вони відкривають нові маршрути та шокують цінами від 200 гривень за квиток. Щоправда, це якщо без валізи, а за кожну помилку чи примху слід буде заплатити.

Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф – читайте у матеріалі 24 каналу

Куди можна дешево полетіти з України

З Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя можна бюджетно долетіти до більшості країн Європи. Дешеві рейси є до багатьох міст Німеччини та Польщі, столиць Литви, Латвії, Естонії, Швеції та Данії, Великої Британії та Ірландії.

З Києва та Харкова – можна недорого побачити Париж. А з великих українських аеропортів – потрапити до Португалії, Іспанії та Італії, столиць Австрії, Угорщини та Словаччини. Також відпочити у Болгарії, Греції, зокрема, і на острові Крит та на Кіпрі. Дешеві квитки можна купити і до Туреччини, Ізраїлю, Грузії, Азербайджану, Вірменії та Об'єднаних арабських Еміратів.