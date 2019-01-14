"Відпустко, я вся твоя": Маша Єфросиніна показала яскраві фото з відпочинку

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна відправилася з чоловіком і сином на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати.

Нові фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На нових світлинах Єфросиніна похизувалася своїм відпочинком на морі і показала прихильникам у соціальних мережах пікантні фото у купальнику, а також зі своєю родиною.

"Відпустко, я вся твоя", – заявила телеведуча у підписі до фото.



Маша Єфросиніна з сім'єю / Instagram-Stories / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina