Відтепер Джон: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила ім'я

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Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram /@angelinajolieofficial

Біологічна донька голлівудських зірок вже давно зізналася, що не почувається комфортно в образі жінки. У свої 13 вона готується до зміни статі, приймаючи відповідні гормональні препарати. До хірургічного втручання вона зможе вдатися лише у віці 16 років. Тому Шайло вирішила змінити ім'я.

Анджеліна Джолі виховує шість дітей після подружнього життя з Бредом Піттом. Трьох дітей пара всиновила протягом 12 років подружнього життя. Понад рік тому стало відомо, що їхній первісток Шайло вдалася до гормонального лікування для підготовки до операції зі зміни статі. Вона прагне ідентифікувати себе зовні так, як і внутрішньо. 

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Зважаючи на те, що хірургічне втручання можливе лише у віці 16 років, Шайло вдалася до інших методів самовираження. Відтепер дівчинка офіційно носить чоловіче ім'я, за документами вона Джон. 


Анджеліна Джолі разом з донькою /Instagram /@angelinajolieofficial

Шанувальники експодружжя давно запідозрили схильність дівчинки до чоловічих манер. Вона носить коротку стрижку та одягає чоловічий одяг як на світські заходи, так і в повсякденному житті. 

Зіркові батьки у всьому підтримують своїх дітей і зізнаються, що дозволяють їм бути тими особистостями, якими вони хочуть бути.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові діти
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