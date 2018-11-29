Відтінки червоного: Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки разом знялися для глянцю

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Леді Гага
Леді Гага / Instagram @hollywoodreporter

Традиційно видання The Hollywood Reporter проводить в кінці року круглий стіл, коли запрошують зірок для обговорення головних тем року. Цього разу взяли участь у дискусії і фотосесії кінодіви Ніколь Кідман, Леді Гага, Гленн Клоуз, Рейчел Вайс, Реджина Кінг і Кетрін Хан.

Знаменитості постали в розкішних сукнях різних відтінків червоного. До прикладу Леді Гага приміряла розкішне плаття від Johanna Ortiz, а Ніколь Кідман вбрала яскраве вбрання із закритим декольте та паєтками від Sally LaPointe.

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Акторка розповіла, що ділитися інформацією – це важливо, відтак, вона завжди готова допомогти молодим актрисам.

Це чудово, коли у тебе є доступ до інформації. Особливо молодим актрисам доводиться нелегко: коли ти тільки починаєш, ти намагаєшся бути слухняним і не хочеш доставляти нікому зайвого клопоту. Але приємно знати, що є люди, до яких ти можеш звернутися за порадою,
– заявила Ніколь.

Однак головною темою дискусії стала  розмова про зміни в Голлівуді, що відбулися за останній рік.

"Я хочу, щоб молоді дівчата росли і бачили, що жінка може бути центром історії, а не просто периферійним персонажем. Я хочу, щоб вона розвивала цю історію, щоб можна було ідентифікувати себе з нею. Цікаво, що такі фільми стали з'являтися, як тільки жінки відкрито стали говорити про харасмент", – наголосила Рейчел Вайс.


Обкладинка журналу The Hollywood Reporter / Instagram @hollywoodreporter


Леді Гага / Instagram @hollywoodreporter


Ніколь Кідман / Instagram @hollywoodreporter


Кетрін Хан / Instagram @hollywoodreporter

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мода
Джерело: 24 канал
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