Відтінки синього: Дакота Джонсон знялася для обкладинки глянцю – звабливі фото

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnsonita

Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", стала зіркою нового випуску італійського глянцевого журналу Vanity Fair.

Нові знімки опублікував глянець на своїй сторінці в Instagram.

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Для обкладинки Дакота приміряла розкішну сукню синього кольору з бахромою, яка лише підкреслює колір очей акторки.

В інтерв'ю зірка "П'ятдесят відтінків сірого" зізналася про те, що вона відчуває, що не належить лише до одного покоління.

Мені здається, що я одночасно і молода, і стара, що змушує мене постійно відчувати коливання і розбіжності. Це проявляється навіть у музиці: я можу слухати і пісні 60-х у виконанні Грейс Слік, і новинки від Джеймса Блейка. Я завжди десь між класикою та новим,
– розповіла Джонсон.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: 24 канал
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