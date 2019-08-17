Відверта Емілі Ратажковскі знялася топлес на ліжку: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Відома американська модель і акторка Емілі Ратажковскі стала популярною завдяки своїй розкішній фігурі, яку дівчина часто демонструє у сексапільних фотосесіях для глянцевих видань та кампейнах. А інколи зірка може знятися оголеною ще й в об'єктиві свого чоловіка Себастьяна Бір-Макларда, про що вона повідомляє у соціальних мережах.

Нове відверте фото Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка позує топлес в мідіспідниці приглушеного рожевого відтінку власного бренду Inamorata.

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Додамо, що зірка повертає у тренд трикотажний одяг, випустивши власну колекцію вбрання. На офіційному сайті спідниця від Ратажковскі коштує 48 доларів та відмінно поєднується з топом у тон.

На фото Емілі лежить на дивані та, прикриваючи груди рукою, дивіться у камеру. Її образ завершують стильні нюдові босоніжки на підборах.

У підписі модель повідомила, що автором пікантного фото став її офіційний чоловік Себастьян Бір-Маклард.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Що відомо про стосунки Емілі Ратажковскі і Себастьяна Бір-Макларда?

27-річна модель і акторка вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда в лютому 2018 року. Пара зустрічалася лише декілька тижнів перед тим, як наважилися піти під вінець. Тому подія стала справжньою несподіванкою для шанувальників пари і навіть самих батьків моделі, – про одруження вона повідомила їм, коли вже стала дружиною Бір-Маккларда.

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 На вінчанні Емілі Ратажковскі з'явилася в незвичному для нареченої вбранні. Традиційну білу сукню модель замінила гірчичним костюмом від Zara і чорним капелюшком. А у мережі зірка інколи публікує спільні знімки з чоловіком, які швидко стають популярними.

Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Маклард
Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Маклард
Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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