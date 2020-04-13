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Відверта сукня та заячі вушка: сміливий образ спокусливої Кайлі Дженнер

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Кайлі Дженнер позувала в образі великоднього зайчика / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу вирішила вирізнитися серед зіркових колег та навіть у великодньому привітанні проявила свою сексуальність. Кайлі Дженнер позувала в обтислій нюдовій сукні та з оригінальним аксесуаром – заячими вушками.

У день, коли католицький світ святкував Великдень, а знаменитості одне за одим публікували родинні фото, Кайлі Дженнер зважилася відзначитися провокативністю. На особистій сторінці в інстаграмі модель опублікувала кілька кадрів у звабливому look. 

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Вбрання засновниці б'юті-імперії відповідало найкращим пасхальним традиціям, але родзинки додала її природна сексуальність. Кайлі Дженнер постала в образі пастельних кольорів. На ній відверта напівпрозора нюдова сукня на брительках з пікантним декольте та вирізом на спині. Її зірка доповнила довгими рукавичками в тон, на які одягла масивну золоту каблучку. 

Проте головним аксесуаром стали величезні золоті заячі вушка на голові фатальної брюнетки. Так, Кайлі передала великодні мотиви зйомкою, яка, судячи з іміджу моделі, була виконана задовго до свята. 22-річна бізнеследі не забула й про легкий макіяж з рожевою помадою. А екстравагантна поза дозволила їй продемонструвати підтягнуті сідниці. 


Кайлі Дженнер позувала в образі великоднього зайчика / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер позувала в образі великоднього зайчика / Instagram / @kyliejenner

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Кайлі Дженнер
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