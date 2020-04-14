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Відверте інтерв'ю з принцом Гаррі та Меган Маркл коштуватиме мільйон доларів: деталі

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Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки та переїхали жити до Лос-Анджелеса. там пара придбала розкішний будинок і звикає до нового життя. Днями стало відомо, що для отримання відвертого інтерв'ю з подружжям доведеться заплатити мільйон доларів.

Відомо, що згнаменитості готові ділитися ексклюзивною інформацією за винагороду. Не є винятком і сімейна пара принца Гаррі та Меган Маркл. У виданні Page Six повідомляють про те, що подружжя встановило ціну за відверте інтерв'ю розміром в один мільйон доларів.

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Після виходу з королівської сім'ї Меган та Гаррі шукають способи отримання прибутку. Чудовою можливістю заробити є розмова з журналістами. Ледь не кожне видання бажає опублікувати на своїх сторінках інтерв'ю з парою. Проте не у всіх є можливість віддати за нього мільйон доларів. 

Наразі Меган та Гаррі ведуть переговори з декількома медійними особами, щоб розповісти про життя в Лос-Анджелесі, новий маєток та знову привернути увагу до себе. Пара залюбки поговорила б з однією з найбільш популярних ведучих Опрою Вінфрі чи Еллен Дедженерес.

Додамо, принц Гаррі, який відмовився від свого королівського прізвища, та Меган Маркл проживають в розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. Журналістам вдалося розсекретити, що ймовірним будинком пари стало житло голлівудського актора Мела Гібсона. Безпеку їм забезпечують охоронці, які раніше працювали з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом. Батько Гаррі принц Чарльз вирішив допогти подружжю та віддав 2,5 мільйони доларів на оплату охорони. Проте надалі Меган та Гаррі доведеться самостійно дбати про своє фінансове становище.

Автор: Христина Кобак
Теги: Принц Гаррі Меган Маркл LifeStyle
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