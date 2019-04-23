Відверті декольте і звабливі міні: в Лос-Анджелесі відбулась прем’єра "Месників"

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Прем'єра фільму "Месники: Завершення"
Прем'єра фільму "Месники: Завершення" / www.gettyimages.com

Довгоочікувана кінострічка "Месники: Завершення" (Avengers: Endgame) вже завтра у всьому світі розкриє таємниці, на які чекали усі прихильники Marvel. А поки 22 квітня в "місті ангелів" відбувся допрем'єрний показ фільму за участю зірок – Роберта Дауні-молодшого, Ліама Хемсворта, Скарлетт Йохансон та багатьох інших.

На червону доріжку кіноподії знаменитості прибули в присутності своїх коханих та друзів. Цього разу на у фільмі "Месники" зібралась чи не найбільша кількість акторів, тому фанати були в повному захваті від побаченого. Вони навіть одягнули тематичні костюми в дусі героїв фільму. Сама ж подія відбулась у серці міста – Los Angeles Convention Center.

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Фанати на прем'єрі "Месників: Завершення" / Getty Images

Для прем'єри зірки одягнули свої найкращі сукні, які вирізнялись елегантністю та деякою відвертістю. Найкращими образами виблискували: Скарлетт Йоханссон у золотистій сукні, Гвінет Пелтроу в екстримальному міні, Майлі Сайрус у чорному з пікантними вирізами, Ельза Патакі в костюмі з декольте, Брі Ларсон у ніжній фіолетовій сукні, Елізабет Олсен у "смарагді" та багато інших. Серед зіркових гостей також були присутні Бенедикт Камбербетч з дружиною, Тесса Томпсон, Бредлі Купер, Він Дізель та інші.

Прем'єра
Ліам Хемсворт і Майлі Сайрус / Getty Images

Прем'єра
Кріс Хемсворт і Ельза Патакі / Getty Images

Прем'єра
Роберт Дауні-молодший і Сьюзан Дауні / Getty Images

Прем'єра
Кріс Пратт і Анна Фаріс / Getty Images

Прем'єра
Елізабет Олсен / Getty Images

Прем'єра
Скарлетт Йоганссон і Колін Жост / Getty Images

Прем'єра
Брі Ларсон / Getty Images

Прем'єра
Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер / Getty Images

Прем'єра
Тесса Топсон / Getty Images

Прем'єра
Гвінет Пертлоу / Getty Images

Прем'єра
Наталі Портман / Getty Images

Прем'єра фільму "Месники: Завершення" в Україні відбудеться 25 квітня.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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