Відверто: 44-річна Шарліз Терон зізналася, що ніколи не хотіла вийти заміж

Голлівудська акторка Шарліз Терон знялася для обкладинки глянцевого журналу Glamour, в інтерв'ю якому розповіла про особисте життя.

Знаменитість розповідала у багатьох інтерв'ю про те, що чоловікам складно з нею та вся її увага приділяється вихованню дітей. За її словами, вона протягом багатьох років відмовляла у побаченнях і проводила час зі всиновленими дітьми: хлопчиком Джексоном з ПАР і дівчинкою Августою південноафриканського походження, яка народилася в США.

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У новому інтерв'ю для Glamour акторка зізналася, що у неї вже давно не було відносин з чоловіками та вона ніколи не хотіла вийти заміж.

"Я не бачу у цьому проблеми та не відчуваю складнощів. Мені здається, люди занадто багато думають про це, особливо жінки", – пояснила Шарліз.

Нагадаємо, Терон протягом довгого часу була у стосунках з ірландським актором Стюартом Таунсендом. Після нього жінка зустрічалася з Шоном Пенном, з яким вони згодом заручилися. Однак весілля так і не відбулося.

У мене завжди було усвідомлення того, що все, що у мене є, може колись закінчитися. Є якийсь момент, який може ніколи більше не наступити. Я кажу своїм дітям, що не думаю, що вони занадто малі, щоб не розуміти цінність того, що у них є зараз,

– сказала в інтерв'ю голлівудська зірка.

Цікаво те, що журнал Glamour представив також декілька інших обкладинок. Для одної з низ знялася 16-річна активістка зі Швеції Грета Тунберг.