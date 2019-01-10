Відверто: Ешлі Грем розповіла про бажання мати дітей та інтимне життя з чоловіком

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем прикрасила обкладинку лютневого номера глянцевого журналу Elle USA.

Нові фото Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для журналу Грем відверто розповіла про своє особисте життя з чоловіком Джастіном Ервіном, з яким вона перебуває у шлюбі з 2010 року.

"Я вірю, що секс дійсно корисний для здоров'я. Ми з чоловіком намагаємося частіше займатися любов'ю, тому що це піднімає настрій і впливає на загальний тонус життя. Я відчуваю себе щасливішою, енергійнішою й активнішою ... і не хочу цього приховувати", – наголосила зірка.

Зауважимо, що у 31-річної моделі наразі дітей немає. На її думку, щастя не прирівнюється до материнства.

Для мене, бувши дружиною і жінкою, щастя не прирівнюється до того, щоб мати дітей. Діти прийдуть, коли прийде час. А щастя будується прямо зараз – з моїм чоловіком і бізнесом,
– наголосила вона.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Додамо, напередодні Ешлі запустила власне шоу "Pretty Big Deal", в якому проводить інтерв'ю з цікавішими і харизматичними людьми.

"Мені важливо доносити до аудиторії, що найголовніше – бути собою і ніколи собі не зраджувати, ставитися до життя простіше і з інтересом. Впевнена, що подкасти – це нове телебачення мого покоління, і вони здатні перевернути світ", – зазначила модель.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Elle USA

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 канал
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