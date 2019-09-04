Відверто та дуже елегантно: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала, як одягати піджак на голе тіло

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Знаменита англійська супермодель стала справжнім прикладом для наслідування у сфері моди, адже щоразу на своїй сторінці в інстаграмі вона показує, як можна поєднувати одні і ті ж речі, але виглядати при цьому цікаво та не буденно.

Черговий еротичний look 32-річна модель показала 3 серпня, який вподобали майже 300 тисяч прихильників. Популярний тренд – піджак на голе тіло – модель приміряла вперше, однак такий образ вже встигли віднести в список улюблених Кім Кардашян та Емілі Ратажковскі.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Своє вбрання Розі завершила стильними окулярами з чорною оправою та ніжною підвіскою на шиї. Зірка давно відзначається любов'ю до мінімалізму та монохромності, тому у її street-style образах часто можна побачити однотонні речі класичного крою у бежевих, чорних та білих відтінках. Цього разу це був колір "капучіно".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джерело: LifeStyle 24
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