Відверто: вагітна Ешлі Грем у мереживному платті відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons – фото

193 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Plus-size модель Ешлі Грем, яка зовсім скоро стане вперше мамою, відвідала традиційну вечірку Harper's Bazaar Icons, яка проходила в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Вечірка пройшла у п'ятницю, 6 вересня. Для події майбутня зіркова мама одягнула відверту сукню з прозорою мереживною спідницею, у якій Грем сміливо оголила ноги.

Читайте також: Модель Ешлі Грем підкреслила вагітний живіт латексною сукнею: фото

Доповнили образ знаменитості чорні босоніжки на невисоких підборах і безколірний лак для нігтів.

Нагадаємо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

 

До образу стилісти Ешлі зробили їй лаконічний макіяж з легкими коричневими стрілками і нюдовими губами. Не менш яскраво дивився й обруч зі стразами, який ідеально підійшов під сукню моделі.

 

На вечірку Harper's Bazaar Icons завітало чимало й інших знаменитостей. Ешлі Грем сфотографувалася також із реп-виконавицею Saweetie і зі знаменитою співачкою албанського походження Бібі Рексою, яка днями відзначила 30-річчя.

Ешлі Грем
Ешлі Грем, реперка Saweetie, Бібі Рекса / Getty Images

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

blog_ava
Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
сьогодні
7325
Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
6 вересня 11:59 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 80594
Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
6 вересня 11:20 Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
266
Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
6 вересня 10:14 Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
11860
Піппа Міддлтон святкує 36! Дещо про життя рідної сестри герцогині Кембриджської
6 вересня 09:28 Піппа Міддлтон святкує 36! Дещо про життя рідної сестри герцогині Кембриджської
Юлія Девда 3212
Василь Стус – борець за незалежність України: біографія та найвідоміші цитати видатного поета
5 вересня 18:38 Василь Стус – борець за незалежність України: біографія та найвідоміші цитати видатного поета
718
Новини
Більше новин
Залиште відгук