Відверто: вагітна Ешлі Грем у мереживному платті відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons – фото

Plus-size модель Ешлі Грем, яка зовсім скоро стане вперше мамою, відвідала традиційну вечірку Harper's Bazaar Icons, яка проходила в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Вечірка пройшла у п'ятницю, 6 вересня. Для події майбутня зіркова мама одягнула відверту сукню з прозорою мереживною спідницею, у якій Грем сміливо оголила ноги.

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Доповнили образ знаменитості чорні босоніжки на невисоких підборах і безколірний лак для нігтів.

Нагадаємо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.



Ешлі Грем / Getty Images

До образу стилісти Ешлі зробили їй лаконічний макіяж з легкими коричневими стрілками і нюдовими губами. Не менш яскраво дивився й обруч зі стразами, який ідеально підійшов під сукню моделі.

На вечірку Harper's Bazaar Icons завітало чимало й інших знаменитостей. Ешлі Грем сфотографувалася також із реп-виконавицею Saweetie і зі знаменитою співачкою албанського походження Бібі Рексою, яка днями відзначила 30-річчя.



Ешлі Грем, реперка Saweetie, Бібі Рекса / Getty Images



Ешлі Грем / Getty Images