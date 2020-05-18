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У відвертому бікіні: Емілі Ратажковскі позувала у ліжку для гарячого відео

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Емілі Ратажковскі позувала у ліжку для гарячого відео
Емілі Ратажковскі позувала у ліжку для гарячого відео / Instagram / @inamoratawoman

Спокуслива американська модель не припиняє вражати публіку новими зйомками. Емілі Ратажковскі показала пікантну позу в ліжку, яка вигідно підкреслила її апетитні форми. Зірка обрала екстримально провокативне бікіні, яке не залишилося без уваги користувачів.

28-річна Емілі Ратажковскі – власниця бренду білизни та купальників Inamorata й сама як ніхто інший знає, як забезпечити популярність новій колекції напередодні літнього сезону. Знаменитість демонструє пляжні образи на власному фантастичному тілі й публікує фото та відео на особистій сторінці в інстаграмі

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У черговому ролику модель ледь прикрила свою фігуру. На ній мікробікіні з анімалістичним принтом, яке виглядає приголомшливо на її засмаглій шкірі. На свій розкішний бюст та оголені плечі Емілі Ратажковскі накинула легкий топ, який своєю кольоровою гамою гармоніював з купальником. Зірка не забула й про прикраси. На її шиї виблискував ланцюжок з леопардовою підвіскою. 

У пікантному відео Емілі Ратажковскі показала, як правильно поєднувати топ з бікіні. Вона обрала відверту позу в ліжу та красувалася перед дзеркалом. Від її зовнішності отримують насолоду не лише прихильники, а іменита манекенниця полюбляє милуватися собою. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Емілі Ратажковскі LifeStyle Стиль і мода
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