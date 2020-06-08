Популярна телеведуча весело проводить час з родиною у заміському будинку. Лілія Ребрик вже відкрила купальний сезон, щоправда лише в басейні. Вона сміливо позувала в купальнику на камеру та розважалася з чоловіком, не приховуючи почуттів.

Незважаючи на те, що Лілія Ребрик повернулася до роботи на телеекранах, її родина все ще проводить карантин за містом. В інстаграм-профілі вона доводить, що з початком літнього сезону в відпочинку за містом значно більше переваг. Одна з них – власний басейн.

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Так, телеведуча вже встигла розважитися з маленькими доньками Діаною та Поліною й влаштувала більш романтичне дозвілля з коханим чоловіком Андрієм Диким. Вона одягла спокусливий суцільний купальник насиченого синього кольору з відвертими розрізами на талії та бретелями, які пікантно підкреслюють її пишне декольте. Стегна зірка приховала за світлим парео й усміхнено позувала поблизу басейну.

Вона також показала, як занурювалася у воду разом з коханим, не приховуючи свого захоплення. Подружжя романтично цілувалося у басейні, пливучи одне до одного, та навіть спробувало станцювати разом. Лілія Ребрик у підписі до кадрів зазначила, що це дозвілля зовсім не схоже на відпочинок на морі, проте, судячи з емоцій родини, не менш веселе.

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