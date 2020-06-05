Українська співачка незмінно вражає публіку своєю витонченістю та жіночністю. Проте Тіна Кароль не втрачає нагоди продемонструвати свою сексуальність та розкішне тіло, над яким сімлінно працює як у танцювальному залі, так і самотужки на карантині.

Відвертий кадр зірка поширила в інстаграмі. Раніше в її профілі з'являлися не менш гарячі кадри з цією зйомки, які вже встигли підкорити мережу та розбурхати уяву фоловерів.

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На фото Тіна Кароль позує сидячи в обтислому боді чорного кольору, приховавши тендітну талію та груди та стрункими нагами. Зірка сперлася руками на коліна, продемонструвавши свою емоційність. Вона відвела очі від камери, спрямувавши їх вправо. Такий пронизливий погляд виконавиці дозводив показати розкішний макіяж пастельних кольорів з акцентом на очах.

Тіна Кароль підняла руками хвилясте волосся, яке ніжно спадало на плечі та прикривало декольте. Такий кадр спровокував шквал обговорення користувачів, які залишилися в захваті від емоційності кумира.

Відверті кадри Тіни Кароль зі зйомок