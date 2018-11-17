Виглядати як "ангел": бренд Victoria's Secret презентував колекцію новорічного вбрання

Після феєричного шоу білизняний бренд Victoria's Secret продовжує вражати своїми новинками. Представники компанії показали, як красуні в усьому світі завдяки їхнім виробам можуть створити святковий настрій.

Перед Новим роком Victoria's Secret зробив чарівний подарунок: бренд опублікував фото "ангелів" у святковому вбранні. Знамениті моделі позували перед камерою у картатих піжамах, стильних білизняних комлектах та звабливих комбінезонах.

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Дизайнери запевняють, що у такому вбранні кожна дівчина почуватиметься затишно, а різдвяні дні пройдуть із відчуттям казки. Поки ж тисячі прихильниць бренду замовляють собі подарунки, щоб у Новорічну ніч відчувати себе справжнім "ангелом", блог Victoria's Secret рясніє тематичними пікантними знімками моделей.