Виглядати як "ангел": бренд Victoria's Secret презентував колекцію новорічного вбрання

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Бренд Victoria's Secret презентував колекцію новорічного вбрання
Бренд Victoria's Secret презентував колекцію новорічного вбрання / Instagram / @victoriassecret

Після феєричного шоу білизняний бренд Victoria's Secret продовжує вражати своїми новинками. Представники компанії показали, як красуні в усьому світі завдяки їхнім виробам можуть створити святковий настрій.

Перед Новим роком Victoria's Secret зробив чарівний подарунок: бренд опублікував фото "ангелів" у святковому вбранні. Знамениті моделі позували перед камерою у картатих піжамах, стильних білизняних комлектах та звабливих комбінезонах.  

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Дизайнери запевняють, що у такому вбранні кожна дівчина почуватиметься затишно, а різдвяні дні пройдуть із відчуттям казки. Поки ж тисячі прихильниць бренду замовляють собі подарунки, щоб у Новорічну ніч відчувати себе справжнім "ангелом", блог Victoria's Secret рясніє тематичними пікантними знімками моделей. 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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