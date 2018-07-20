Виглядати як зірка на червоній доріжці: мережа вибухнула дотепними пародіями – фото
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Американський актор Том Ленк, який зіграв Ендрю Уеллса у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", прославився своїми кумедними пародіями на образи своїх голлівудських колег на червоних доріжках.
Для цього Том створив свою сторінку у соціальній мережі Instagram, на якій він регулярно публікує смішні колажі.
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Так, актор пародіює вбрання знаменитостей. А для цього йому допомагають елементарні предмети домашнього вжитку. Для створення образів йдуть навіть паперові пакети з продуктових магазинів, фольга, жалюзі та багато іншого.
Дивіться найкумедніші пародії Тома Ленка на зірок:
Джерело: 24 канал
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