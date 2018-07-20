Виглядати як зірка на червоній доріжці: мережа вибухнула дотепними пародіями – фото

110
Том Ленк пародіює образи зірок
Том Ленк пародіює образи зірок / Instagram / @tommylenk

Американський актор Том Ленк, який зіграв Ендрю Уеллса у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", прославився своїми кумедними пародіями на образи своїх голлівудських колег на червоних доріжках.

Для цього Том створив свою сторінку у соціальній мережі Instagram, на якій він регулярно публікує смішні колажі.

Читайте також: Австралійка зробила пародії на пікантні фото знаменитостей: курйозні світлини

Так, актор пародіює вбрання знаменитостей. А для цього йому допомагають елементарні предмети домашнього вжитку. Для створення образів йдуть навіть паперові пакети з продуктових магазинів, фольга, жалюзі та багато іншого. 

Дивіться найкумедніші пародії Тома Ленка на зірок:

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ᴛᴏᴍ ʟᴇɴᴋ (@tommylenk)

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Курйозні новини
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
сьогодні 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1281
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
сьогодні 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
1836
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
сьогодні 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1725
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2628
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1099
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 965
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук