Виглядає блискуче: 54-річна Елізабет Герлі завітала на вечірку у розкішній золотій сукні

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Елізабет Герлі / gettyimages.com

Британська акторка Елізабет Херлі кожним своїм виходом доводить, що дня жінки вік – це лише цифра, яка жодним чином не впливає на красу та любов до життя.

У понеділок, 18 листопада, Елізабет Герлі стала гостею галаприйому на честь американського мільярдера Леонарда Лаудера в Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Для виходу на доріжку британка одягнула розкішну золоту сукню, яка виблискувала золотими паєтками і бісером.

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Образ знаменитості доповнили золоті босоніжки на високих підборах і чорний клатч. Стилісти зробили британці об'ємну голлівудську укладку хвилями і насичений макіяж з акцентом на очах.

Герлі також розмістила знімки на своїй сторінці в інстаграмі, де зізналася, що Лаудер був для неї за батька. Додамо, 23 роки тому Елізабет втратила свого біологічного тата.

Леонадр – це один з моїх найулюбленіших людей на планеті. Він дав мені шанс 25 років тому, коли я була акторкою у скрутному стані, яка ніколи в житті не мала досвід у моделінгу, і він дав мені найкращу роботу у світі,
– написала британка.

Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Getty Images

Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Getty Images

Елізабет Герлі не вперше одягається у голлівудському стилі. До прикладу, 12 січня британка під час відвідин світського заходу у Марракеші приміряла блискучу сукню, розшиту паєтками, у вишневому кольорі.

Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Велика Британія
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