Виглядає блискуче: Анджеліна Джолі вразила образом на прем'єрі "Малефісенти 2" у Токіо

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі з'явилася на прем'єрі другої частини стрічка "Чаклунка: Повелителька темряви", у якій вона зіграла головну роль. Компанію зірці склали 14-річна дочка Захара і 18-річний Меддокс, який вчиться в південнокорейському університеті Енсе. Через довгоочікувану зустріч із сином Анджеліна аж світилася від щастя на заході.

Для виходу на червону доріжку 44-річна Анджеліна Джолі приміряла кутюрне блискуче плаття з бахромою від Ralph & Russo, яке доповнила металевими туфлями-човниками у тон.

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Старший син акторки також прилетів в Токіо спеціально, щоб підтримати зіркову маму. Напередодні Джолі розповідала в інтерв'ю західних ЗМІ про те, що розставання з Меддоксом стало для неї складним випробування.

Інсайдери навіть повідомляли про те, що через розлуку з дитиною Джолі планує стати матір'ю в сьомий раз, всиновивши ще одного малюка.

На прем'єрі стрічки "Чаклунка: Повелителька темряви" знаменитість не стримувала почуттів та радісно спілкувалася і фотографувалася зі своїми японськими прихильниками.



Анджеліна Джолі / Getty Images



Анджеліна Джолі з дочкою Захарою і сином Меддоксом у Токіо / Getty Images



Анджеліна Джолі з шанувальниками у Токіо / Getty Images

Що відомо про фільм "Чаклунка: Володарка темряви"?

Ще у 2014 році автори проєкту анонсували, що історія Малефісенти матиме продовження. Зйомки фільму "Чаклунка: Володарка темряви" розпочались у квітні 2018 року. Згідно з офіційними трейлерами, події кінострічки відбуватимуться через кілька років після того, як чаклунка наклала закляття на принцесу Аврору. Окрім цього, видно, що між Малефісентою та королевою Інгріт розпалиться запекла боротьба. Причиною для цього стало кохання принцеси та прагнення створити сім'ю. Таке рішення принцеси аж ніяк не влаштовує Малефісенту, яка будь-якою ціною прагне зруйнувати свято.

Режисером кінострічки виступив Гоакім Роннінг, який створив "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" та "Бандитки". Головні ролі у фільмі "Чаклунка: Володарка темряви" зіграли Анджеліна Джолі, Мішель Пфайффер, Ель Фаннінг і Ед Скрейн.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на 17 жовтня 2019 року.

"Чаклунка: Володарка темряви" ("Маліфісента 2"): дивіться трейлер