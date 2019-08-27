Виглядає блискуче: Кара Делевінь в сукні David Koma прийшла на прем'єру "Карнівал Роу"

Британська акторка і модель Кара Делевінь, яку напередодні західні ЗМІ запідозрили в одруженні зі своєю коханою Ешлі Бенсон, завітала на прем'єру першого епізоду телесеріалу Amazon Prime "Карнівал Роу" (Carnival Row) у Берліні.

У новому серіалі "Карнівал Роу" головні ролі виконали актори Орладно Блум і Кара Делевінь, відтак їхня присутність на червоній доріжці була обов'язковою. Прем'єра серіалу на сервісі Amazon Prime запланована на 30 серпня.

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Для виходу британка одягнула блискуче плаття в паєтках від David Koma з напівпрозорим низом і контрастними рукавами. Завершила свій образ Кара золотими босоніжками на високих підборах та ефектним макіяжем з акцентом на очах. Перед фотографами Делевінь позувала разом з актором Орландо Блумом.

До слова, на прем'єрі у Лос-Анджелесі 21 серпня Блум прийшов зі своєю коханою Кеті Перрі, з якою публічно не приховував почуттів.



Кара Делевінь / Getty Images



​Кара Делевінь і Орландо Блум / Getty Images

У "Карнівал Роу" йдеться про міфічних істот, які залишили роздирається війною батьківщину і осіли в місті, де люди прийняли їх дружньо. У центрі сюжету – розслідування серії таємничих убивств.

Телесеріал "Карнівал Роу": дивіться трейлер