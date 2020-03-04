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Вихід Кейт Міддлтон: другий день візиту герцогів Кембриджських до Ірландії

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Кейт Міддлтон здійснила вихід в Ірландії / Instagram / @hellomag

Вчора, 3 березня, королівське подружжя прилетіло до Дубліна у рамках триденної робочої поїздки. Кейт Міддлтон встигла продемонструвати беззаперечний стиль двома образами у смарагдових кольорах. Цього разу герцогиня зробила ставку на класику, поєднавши білий зі стриманим чорним.

Візит герцогів Кембриджських до Ірландії розпочався з офіційної зустрічі з президентом та першою леді. Вони відвідали резиденцію Майкла Гіггінса та Сабіни Койн в Дубліні та влаштували своєрідну екскурсію Садом Пам'яті. Вечір завершили в музеї пива Гіннес, де скуштували традиційний ірландський напій. 

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Сьогодні, 4 березня, Кейт Міддлтон та принц Вільям мали значно насиченіший день для важливих зустрічей. Спільно вони вже встигли навідатися до Національного центру психічного здоров'я молоді в Ірландії. Після спілкування з молоддю вони відправилися до житлового будинку в графстві Кілдаре, який перебуває під опікою благодійної організації Extern. 

Далі герцоги відправляться до однієї з ферм у графстві Міт, аби дізнатися більше про сільське господарство та землеробство країни. Згодом у пари запланований офіційний прийом у Дубліні, який влаштовує політик Саймон Ковні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон обрала значно комфортніший образ зі свого гардеробу. На ній кремове пальто марки Reiss, у якому вже з'являлася публічно ще 13 років тому. Герцогиня поєднала його з чорними замшевими черевиками на невисоких підборах, обтислими джинсами та темною шовковою сорочкою у білий горошок. Не зраджує Кейт і традиційному легкому макіяжу та укладці, а смарагдовий колір залишився у її аутфіті лише серед прикрас – розкішна каблучка з діамантом. 

кейт міддлтон в ірландії
Кейт Міддлтон здійснила вихід в Ірландії / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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