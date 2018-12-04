Вихід сім’ї Бекхем: Вікторія з чоловіком та сином відвідали передрізвяну вечірку в Лондоні

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Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом
Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом / Instagram/ @beckham75

Зіркове подружжя відвідало світський захід, що проходив у нічному клубі Лондона. На святкування передріздвяної вечірки також прийшов син Вікторії та Девіда 19-річний Бруклін Бекхем.

У країнах, де святкують Католицьке Різдво, підготовка до свята йде повним ходом. У нічному клубі Лондона передріздвяна вечірка відбулась 3 грудня. Головними гостями на ній були сім’я Бекхемів.

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Пара з’явилась у Нaig Сlub у вбраннях, які чудово гармоніювали один з одним. Для публічного виходу дизайнерка обрала синю блузу з прозорої тканини, крізь яку просвічувався бюстгальтер, і темні вузькі джинси з високою талією. Вони чудово підкреслили струнку фігуру 44-річної модельєрки. Для свого чоловіка Вікторія підібрала класичні штани, темний двобортний піджак, під яким коричнева водолазка.

Девід і Вікторія Бекхем
Подружжя Бекхем на передріздвяній вечірці / Instagram / @beckham75

Найстарший син Вікторії та Девіда одягнув бомбер кольору хакі, бордові штани та кеди від Converse.

Вікторія Бекхем та її син Бруклін
Вікторія Бекхем із найстаршим сином Брукліном / Instagram / @keepingupwiththebeckham

 

Теги: LifeStyle Лондон Вікторія Бекхем Мода
Джерело: 24 канал
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