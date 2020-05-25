Вихідні у червні 2020: скільки будуть відпочивати українці

Згідно із календарем вихідних на 2020 рік, українців чекають 12 офіційних вихідних днів. Якщо свято припадає на суботу чи неділю – вихідний переноситься на понеділок. Перший місяць літа передбачає 2 додаткових вихідних дні. Скільки загалом у нас буде вихідних днів – читайте далі.

У червні українці матимуть 10 вихідних днів та 20 робочих днів. 7 червня святкуємо День Святої Трійці, який припадає на неділю, тож додатковий вихідний у нас буде в понеділок, 8 червня. Тож ми будемо відпочивати три дні поспіль – з суботи по понеділок, повідомляє 24 канал.

До теми Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

28 червня в Україні святкують День Конституції, який також припадає на неділю. Відповідно, вихідний день переноситься на понеділок. Таким чином, в українців з’являться додаткові вихідні дні в понеділок – на початку червня та наприкінці.

Вихідні дні у червні 2020

7 червня – День Святої Трійці

28 червня – День Конституції України

Що відомо про свято Трійці?

Вихідні у черні 2020 / 24 канал

День Святої Трійці присвячений зішестю Святого Духа на послідовників Христа. Свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Святкують цей день на п’ятдесятий день після Великодня.

Вперше свято Трійцю відсвяткували апостоли, які були учнями Ісуса Христа, на яких, за біблійними переказами, зійшов Святий Дух. Після цього вони навчилися зцілювати, пророкувати та розмовляти різними мовами світу, аби нести Боже Слово по світу. Традиційно в цей день вірячи прикрашають свої оселі зеленню та квітами та називають день Зеленими святами.

Що відомо про День Конституції України?

Трійця у 2020 році припадає на 7 червня

День Конституції України – це єдине державне свято, яке закріплене в Конституції України. Основний закон України був ухвалений лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Сучасна історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996 року.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина.

Які святкові дні чекають українців у червні:

1 червня – День захисту дітей. Всесвітній день батьків;

3 червня – Всесвітній день велосипедистів. Вшанування Володимирської ікони Божої Матері;

4 червня – Всесвітній день боротьби з карієсом;

5 червня – День повітряних кульок. День бігу. День пам'яті преподобної Єфросинії;

6 червня – День журналіста. Троїцька поминальна субота;

7 червня – День Святої Трійці. Міжнародний день людей, які пережили рак. День шоколадного морозива;

8 червня – День Святого Духа. Всесвітній день океанів;

9 червня – Міжнародний день друзів;

11 червня – Свято Тіла і Крові Христової;

12 червня – День червоної троянди;

14 червня – Всесвітній день донора крові. Всесвітній день в'язання;

15 червня – Початок Петрівського посту;

16 червня – День медичного працівника. Всесвітній день морських черепах;

18 червня – Міжнародний день пікніка;

19 червня – Всесвітній день прогулянки;

20 червня – День літнього сонцестояння;

21 червня – День батька. Міжнародний день йоги;

22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;

25 червня – День моряка;

26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками;

27 червня – День любителів риболовлі;

28 червня – День Конституції України. День молоді.