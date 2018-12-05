Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 11 офіційних вихідних впродовж цього року. Також можливими є додаткові вихідні, якщо свято випадає на суботу чи неділю. Усі вихідні 2019 – шукайте у статті.

Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:

1 січня – Новий рік (вівторок)

7 січня – Різдво Христове, православне (понеділок)

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8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця)

28 квітня – Пасха (неділя)

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер)

16 червня – Трійця (неділя)

28 червня – День Конституції України (п'ятниця)

24 серпня – День незалежності України (субота)

14 жовтня – День захисника України (понеділок);

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).

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Календар вихідних 2019 рік

Втім, вихідними будуть і деякі несвяткові дні у випадку, якщо офіційний вихідний випадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).

Вихідні у січні 2019 року

Додатковими неробочими днями в перший місяць нового року будуть 1 січня – Новий рік (вівторок) і 7 січня (понеділок).

Вихідні у березні 2019 року

Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2019 році випадає на п'ятницю, відпочиваємо три дні.

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Вихідні у квітні 2019 року

Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня.

Вихідні у травні 2019 року

Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня, День перемоги (четвер).

Вихідні у червні 2019 року

У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.

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Вихідні у серпні 2019 року

Додатковий вихідний у серпні буде 26 серпня, у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності.

Вихідні у жовтні 2019 року

Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тож маємо додатковий вихідний.

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Вихідні у грудні 2019 року

Католицьке Різдво у 2019 році (25 грудня) випадає на середу.

Новий рік 2020 (1 січня) буде у середу.