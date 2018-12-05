Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 11 офіційних вихідних впродовж цього року. Також можливими є додаткові вихідні, якщо свято випадає на суботу чи неділю. Усі вихідні 2019 – шукайте у статті.
Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:
1 січня – Новий рік (вівторок)
7 січня – Різдво Христове, православне (понеділок)
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8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця)
28 квітня – Пасха (неділя)
1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа)
9 травня – День Перемоги (четвер)
16 червня – Трійця (неділя)
28 червня – День Конституції України (п'ятниця)
24 серпня – День незалежності України (субота)
14 жовтня – День захисника України (понеділок);
25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).
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Календар вихідних 2019 рік
Вихідні у січні 2019 року
Додатковими неробочими днями в перший місяць нового року будуть 1 січня – Новий рік (вівторок) і 7 січня (понеділок).
Вихідні у березні 2019 року
Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2019 році випадає на п'ятницю, відпочиваємо три дні.
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Вихідні у квітні 2019 року
Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня.
Вихідні у травні 2019 року
Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня, День перемоги (четвер).
Вихідні у червні 2019 року
У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.
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Вихідні у серпні 2019 року
Додатковий вихідний у серпні буде 26 серпня, у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності.
Вихідні у жовтні 2019 року
Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тож маємо додатковий вихідний.
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Вихідні у грудні 2019 року
Католицьке Різдво у 2019 році (25 грудня) випадає на середу.
Новий рік 2020 (1 січня) буде у середу.