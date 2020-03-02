Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

У 2020 році Великдень християни святкуватимуть 19 квітня. Тож ще один вихідний у нас буде в понеділок, 20 квітня. Які свята нас чекають, скільки загалом у нас буде вихідних та робочих днів – читайте далі.

Календар вихідних днів у квітні допоможе вам визначити офіційний вихідний, за допомогою якого ви зможете спланувати свій час на відпочинок.

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У квітні українці матимуть 21 робочий день та 9 вихідних днів. Великдень припадає у 2020 році на 19 квітня, тож у нас буде три вихідних поспіль – з суботи по понеділок.



Вихідні у квітні 2020

Які ще свята чекають українців у квітні

1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів;

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;

3 квітня – Всесвітній день вечірки;

4 квітня – Всесвітній день Щура, Всесвітній день моркви;

5 квітня – День чистої карми, День геолога;

6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я;

9 квітня – Песах;

10 квітня – Міжнародний день братів і сестер;

12 квітня – Вербна неділя, День скаута, День космонавтики;

13 квітня – День ерудита, Всесвітній день рок-н-ролу;

15 квітня – Міжнародний день культури, Всесвітній день мистецтва;

16 квітня – Чистий четвер;

17 квітня – Страсна п’ятниця;

18 квітня – завершення Великого посту, Міжнародний день піци;

19 квітня – Великдень, День проліска, День часнику, День поезії і творчого мистецтва, День власників домашніх тварин;

20 квітня – Поливаний понеділок;

22 квітня – Міжнародний день Землі, Міжнародний день секретаря;

23 квітня – Рамадан, Міжнародний день іспанської та англійської мови, День водія шкільного автобуса, Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг;

25 квітня – День дочки, День перукаря, Всесвітній день пінгвінів, Всесвітній день ветеринара;

26 квітня – Провідна неділя, Міжнародний день пам’яті Чорнобиля;

27 квітня – День азбуки Морзе;

28 квітня – День читання великої поезії, Всесвітній день охорони праці;

29 квітня – Всесвітній день бажань, День блискавки, День джинсів, Міжнародний день танцю;

30 квітня – Міжнародний день джазу, День зачіски.

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