Новий рік – найдавніше і найпопулярніше свято в Україні. Щоб детальніше розібратися, скільки відпочиватимуть українці впродовж новорічних та різдвяних свят у січні 2019 року – читайте у нашому матеріалі.

Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете спланувати час на відпочинок. Щоб сумлінно спланувати святкові зимові канікули, потрібно знати, скільки вони будуть тривати.

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Календар вихідних і святкових днів у січні 2019

1 січня – Новий рік (вихідний);

6 січня – Святий вечір (вихідний);

7 січня – Різдво Христове (вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.

У 2019 році перший день Нового року припадає на вівторок, а Різдво Христове українці святкуватимуть в наступний тиждень січня – в понеділок. Переважна більшість громадян у кінці 2018 року буде відпочивати з 30 грудня, а на початку 2019 року буде відпочивати з 1 січня, 7 та 8 січня включно. Святкові субота і неділя, які припадають на 5-6 січня, переносяться на 2 і 3 травня.

Новий рік в Україні

Новий рік 2019 буде роком Жовтої Земляної Свині згідно із китайським календарем. Колір свята – від гірчичного до коричневого. Зірки обіцяють всім без винятку фінансове і сімейне благополуччя. Але за умови позитивного настрою і сумлінності. Щоб все здійснилося, варто докласти багато зусиль. Жовта Земляна Свиня завдяки своїй поступливій і терплячій натурі, обіцяє принести безліч позитивних змін в життя кожної людини.



Новий рік в Україні 2019

Головне зимове свято потрібно відзначити весело в колі близьких серцю людей. Це принесе задоволення і вам, і покровительці 2019-го року.

Куди відправитися на відпочинок?

Після новорічної ночі можна продовжити відпочинок на зимових канікулах. Свиня прихильно поставиться до подорожі в теплі країни: Таїланд, Індія, В'єтнам, Китай, Балі. Але справжнім задоволенням для господині року буде поїздка на грязьові курорти.

Різдво в Україні

Різдво в Україні – одне найважливіших свят у році. Різдво має безліч давніх традицій. Цикл релігійних зимових свят вважається найбільш містичним з усіх. У цей таємничий період ворожать на майбутнє та вірять в прикмети.

Неабияк захоплюючою є традиція в надвечір’я Різдва. Це таємниче частування називають Святою Вечерею, до якої обов’язково входять дванадцять (за кількістю апостолів) пісних страв. Головна страва Кутя – символізує єднання з Богом.



Різдво в Україні 2019

Повечерявши, у діток розпочинається найцікавіший час, який вони з нетерпінням чекають – коляда. Дітвора колядує під вікнами у сусідів і за це отримує гроші. Старші діти – розігрують вертепи, яке є неабияк видовищним.

14 січня українці відзначають свято Святого Василя, якому передує Щедрий Вечір, де господині також готують дванадцять страв, але вже не пісними. Після Вечері дівчатка йдуть щедрувати, а молодь збирається для ворожіння на суджених.

Цикл Різдвяних свят завершує Хрещення Господнє. В період свят вітаються один з одним: "Христос народився – Славімо Його".