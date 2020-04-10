Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
У травні в Україні буде два державних свята – День праці та День перемоги. Згідно з календарем вихідних днів, у 2020 році в українців буде 12 офіційних вихідних. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, то вихідний день переноситься на понеділок. Скільки вихідних днів буде у травні – читайте далі.
Травневих свят цього року українці чекають більше, ніж коли-небудь. Після затяжного карантину, кожен з нас з нетерпінням очікує коли ж нарешті зможе вільно вийти на вулицю та зустрітися з друзями.
До теми Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Зазначимо, що у травні у нас буде 19 робочих днів та 12 вихідних днів.
1 травня відзначаємо День праці, який припадає на п’ятницю, тож у нас буде 3 вихідних дні поспіль. День Перемоги 9 травня припадає на суботу, відповідно вихідний день перенесуть на понеділок. Таким чином в українців будуть затяжні вихідні дні.
Зазначимо, що 8 травня – День пам’яті за загиблими у Другій cвітовій війні, тому цей день є жалобним.
Календар вихідних на травень 2020
Календар вихідних та робочих днів у травні
Які свята нас чекають у травні
1 травня – День праці, День директорів шкіл, День носорога;
2 травня – День міста Львова;
3 травня – Всесвітній день свободи преси, День Сонця, День кондитера;
4 травня – Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості;
5 травня – Всесвітній день акушерки, Всесвітній день гігієни рук, День Луки;
6 травня – День святого Георгія Побідоносця;
7 травня – День міста Івано-Франківська, День радіо;
8 травня – День пам’яті за загиблими у Другій cвітовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, День Марка Ключника;
9 травня – День Перемоги, День Європи;
10 травня – День Матері;
11 травня – День поїзда;
12 травня – Всесвітній день медсестер, День пам’яті дев’яти мучеників;
15 травня – Міжнародний день сім’ї;
16 травня – Всесвітній день собак;
17 травня – Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу;
20 травня – День Героїв в Україні;
21 травня – День вишиванки;
22 травня – День літнього Миколая Чудотворця;
24 травня – День святих Кирила і Мефодія;
28 травня – Вознесіння Господнє;
31 травня – День міста Києва, Всесвітній день блондинок, День Святого Духа.
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