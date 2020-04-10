Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

У травні в Україні буде два державних свята – День праці та День перемоги. Згідно з календарем вихідних днів, у 2020 році в українців буде 12 офіційних вихідних. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, то вихідний день переноситься на понеділок. Скільки вихідних днів буде у травні – читайте далі.

Травневих свят цього року українці чекають більше, ніж коли-небудь. Після затяжного карантину, кожен з нас з нетерпінням очікує коли ж нарешті зможе вільно вийти на вулицю та зустрітися з друзями.

До теми Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Зазначимо, що у травні у нас буде 19 робочих днів та 12 вихідних днів.

1 травня відзначаємо День праці, який припадає на п’ятницю, тож у нас буде 3 вихідних дні поспіль. День Перемоги 9 травня припадає на суботу, відповідно вихідний день перенесуть на понеділок. Таким чином в українців будуть затяжні вихідні дні.

Зазначимо, що 8 травня – День пам’яті за загиблими у Другій cвітовій війні, тому цей день є жалобним.

Календар вихідних на травень 2020



Календар вихідних та робочих днів у травні

Які свята нас чекають у травні

1 травня – День праці, День директорів шкіл, День носорога;

2 травня – День міста Львова;

3 травня – Всесвітній день свободи преси, День Сонця, День кондитера;

4 травня – Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості;

5 травня – Всесвітній день акушерки, Всесвітній день гігієни рук, День Луки;

6 травня – День святого Георгія Побідоносця;

7 травня – День міста Івано-Франківська, День радіо;

8 травня – День пам’яті за загиблими у Другій cвітовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, День Марка Ключника;

9 травня – День Перемоги, День Європи;

10 травня – День Матері;

11 травня – День поїзда;

12 травня – Всесвітній день медсестер, День пам’яті дев’яти мучеників;

15 травня – Міжнародний день сім’ї;

16 травня – Всесвітній день собак;

17 травня – Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу;

20 травня – День Героїв в Україні;

21 травня – День вишиванки;

22 травня – День літнього Миколая Чудотворця;

24 травня – День святих Кирила і Мефодія;

28 травня – Вознесіння Господнє;

31 травня – День міста Києва, Всесвітній день блондинок, День Святого Духа.