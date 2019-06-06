Виходив за рамки пристойності, – Мадонна висловилася про Гарві Вайнштейна

Королева поп-музики Мадонна знялася у фотосесії для американської щоденної газети The New York Times, для якої дала відверте інтерв'ю.

Незвичні знімки з фотосесії Мадонни видання опублікувало на своїй сторінці в Instagram. На обкладинці артистка дивиться через вертикальний розріз у власному портреті роботи Стівена Майзель.

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Мадонна згадала про своє спілкування зі скандальним продюсером Гарві Вайнштейном, якого звинуватили у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях понад 100 жінок.

Як відомо, компанія Вайнштейна Miramax була прокатником документального фільму про залаштункове життя співачки "У ліжку з Мадонною" (Truth Or Dare), який вийшов в 1991 році.

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Харві виходив за рамки пристойності і був дуже кокетливий, коли ми працювали разом. Він в той час був одружений, тому мені все це було, звичайно, нецікаво. Я знала, що він це робив з багатьма жінками в індустрії. Але всі ми думали: "Харві домагається всього, тому що у нього так багато влади, він такий успішний, його фільми такі хороші, що всі хочуть працювати з ним, так що треба змиритися",

– поділилася поп-зірка.

За словами Мадонни, коли все розкрилося, вона не зловтішалася і не раділа тому, що з ним сталося.

"Я ніколи не радію, якщо у кого-то все життя провалилося – для карми це не дуже-то добре. Але добре, що того, хто стільки років зловживав владою, притягли до відповідальності", – додала вона.



Мадонна / Instagram / @nytmag

На інших знімках 60-річна знаменитість постала нібито на своїх архівних фото. В інтерв'ю Мадонна також згадала про те, як вона закликала жінок бути незалежними, висловлювати свою думку, вільно показувати свою сексуальність. Однак співачка отримала непорозуміння від феміністок.

Вони говорили: "Ти не можеш використовувати свою сексуальність, щоб надихати жінок і надавати їм сил". Але вважаю, що це дурниця! Тому що сексуальність – це частина мене, як жінки,

– додала зірка.



Мадонна / Instagram / @nytmag



Мадонна / Instagram / @nytmag