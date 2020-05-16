Віка з "Холостяка-10" поділилася враженнями після проєкту: Біль вилився сльозами

Вчора, 15 травня, відбувся 11 випуск десятого ювілейного сезону шоу "Холостяк". На церемонії троянд головний герой Максим прийняв рішення відпустити Вікторію додому. Їхня історія не має щасливого кінця. Дівчина зізналася, що лише через деякий час біль почав вщухати.

Вже наступного тижня вся країна дізнається ім'я обраниці пілота Максима Михайлюка. За крок до суперфіналу із мрією на спільне майбутнє змушена була попрощатися Віка. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала зворушливий допис, де зізналася, що було дуже важко усвідомлювати, що у цих стосунків не буде продовження.

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Віка зізналася, що емоції, які вирували всередині, коли вона покинула шоу, не можна описати словами. Момент розставання став для дуже болючим та неприємним, дівчина не змогла втримати сліз.

У дописі, яким поділилася Віка, написала, що щасливого кінця у її стосунків з Максимом не буде. Шлях на проєкті став для неї величезним життєвим досвідом, який зробив її сильнішою, хоча важко було усвідомити те, що надії на щасливе продовження перетворилися на руїну.

Життя продовжується, а біль поступово стихає. Поділюся з вами тими почуттями, які вирували, коли я покидала проєкт. Мені тоді було дуже важко щось казати, все було як в тумані. Не хотіла приймати те, що це кінець нашої історії. І тільки в машині емоції взяли верх і весь біль вилився сльозами. Мене ранили, але я продовжую жити,

– написала Віка.

Вона розповіла, що пізніше одна хороша людина сказала їй, що обов'язково буде щасливою. Тоді ці слова важко було прийняти, оскільки емоції та розбитий стан ніби блокували їх. Проте через деякий час дівчина змогла дати собі установку і пообіцяла, що ці слова матимуть місце у її житті.

Вірю і хочу, щоб кожна людина знайшла своє справжнє щастя, взаємне кохання та гармонію в душі. І тоді світ стане добрішим,

– зазначила в дописі Віка.

Вже в п'ятницю, 22 травня, Максим Михайлюк назве ім'я тієї дівчини, яка змогла полонити його серце. Даша або Дана отримають довгоочікуване зізнання, проте, на жаль, одна з дівчат залишиться із розбитим серцем.