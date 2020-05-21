Віка з "Холостяка-10" зізналася, кого вважала переможницею десятого сезону: відео

Ексучасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Віка відверто відповіла на запитання прихильників, які стосувалися її участі в проєкті. Дівчина розсекретила, кого бачила переможницею шоу.

Довгоочікуваний фінал ювілейного сезону найромантичнішого шоу країни відбудеться вже завтра. За крок до нього проєкт покинула Вікторія. Їхня історія з Максимом Михайлюком не має продовження. Для дівчини рішення Макса було дуже болючим, проте вона нічого не могла вдіяти. Він зробив свій вибір і відпустив її. На офіційній сторінці шоу в інстаграмі опублікували відео, де Віка дала відповіді на запитання глядачів.

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Вікторія відповіла на найпопулярніші запитання шанувальників та розсекретила, що взяла участь в "Холостяку" для того, щоб кардинально змінити своє життя. Вона вважає, що проєкт – це чудова можливість знайти людину, з якою можна побудувати щасливі стосунки, які згодом переростуть у сім'ю.

Кого Віка вважала переможницею?

Дівчина зізналася, що під час знімань думала, що переможе Христина. На її думку, Максим приділяв цій учасниці найбільше уваги. У Христини було багато побачень, він запрошував її на індивідуальне спілкування під час церемоній троянд. Ніби виділяв серед інших учасниць та мав особливе ставлення.

Окрім цього Віка розповіла, чи шкодує про якісь вчинки, які зробила на шоу, та чи хотіла б щось виправити. Вона каже, що зараз немає сенсу про щось жалкувати, адже те, що сталося, вже в минулому. Вона зробила певні висновки та навчилася на власних помилках.

Браслет, який Максим подарував Віці

Дівчина зізналася, що протягом довгого часу після того, як покинула шоу, носила цей браслет на руці. Проте декілька тижнів тому прибирала і випадково порвала його. Тоді зрозуміла, що це знак і потрібно позбутися минулого. Адже прикраса постійно була у неї перед очима і щодня, дивлячись на неї, Віка згадувала все те, що відбувалося на проєкті.