Віка з "НеАнгелів" розповіла, чому стала співачкою: Не взяли до ВНЗ

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Віка Смеюха розповіла одну із найпотаємніших історій свого життя. Нещодавно дівчина повернулася з подорожі Європою і днями зізналася, що має ще один талант – малювання.

Артистка ніколи не розповідала про те, що вона художниця. Такі подробиці її особистого життя не знали навіть найактивніші прихильники. Віка ви вирішила відкрити цю таємницю, опублікувавши на своїй сторінці в інстаграмі відповідну серію світлин.

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Виявляється, вона могла не стати співачкою, якби її доля склалася трішки по-іншому і дівчина вступила в університет, про який мріяла.

А ви знаєте, що я закінчила ліцей мистецтв по класу живопису? І навіть збиралася стати дизайнером!... Але... ! Україні пощастило, і мене не взяли до ВНЗ, а то, ви могли б і не почути мій голос!

– зізналася артистка.

Ці можна прочитати під публікацією виконавиці, де вона позує з яскравою картиною, яку написала в художній студії.

Перебуваючи в Харкові, я знову поринула в атмосферу мистецтва. Дуже приємно було взяти в руки пензля і фарби,

– розповіла Віка.



Віка Смеюха в художній студії / Instagram / @ikanablack



Картина, яку намалювала співачка Віка Смеюха / Instagram / @ikanablack