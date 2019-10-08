Викапана Діана: в мережі з'явилися нові фото Емми Коррін в образі принцеси Вельської

Зйомки четвертого сезону серіалу "Корона" активно проходять у різних куточках світу. Наразі в центрі уваги на майданчику постав персонаж принцеси Діани і акторка, яка виконує цю роль, Емма Коррін. Схожість 23-річної британки з легендарною Леді Ді просто приголомшує фанатів королівської сім'ї.

Оскільки третій сезон "Корони" вийде на екрани в листопаді 2019 році, то наступний варто очікувати не швидше, ніж наприкінці 2020. Однак зйомки свіжих епізодів, у яких з'являться щойно одружені принц Чарльз і принцеса Діана, проходять вже з весни 2019 року.

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Як раніше повідомлялося, на роль леді Діани затвердили 23-річну британську акторку Емму Коррін. Перші кадри зі знімального майданчика з висхідною зіркою кіно підірвали мережу ще на початку жовтня. Фанати одразу помітили разючу схожість Емми та принцеси Вельської, а нові фото ще раз довели – кастингові директори не помилилися з вибором актриси.

На нових фото Емма Коррін і Джош О'Коннор, який зіграє принца Чарльза, втілюють образ відомого подружжя, яке прибуло до Австралії у 1983 році. На той момент принцесі Діані було 22 роки і вона вперше виїхала за межі Великобританії в рамках королівського туру.

Стилісти добре попрацювали над перевтіленням британки в Леді Ді, підібравши ідентичні костюми, які вона носила в Австралії. Саме тому здалеку Емма Коррін приголомшливо подібна до принцеси Вельської.



Емма Коррін в образі принцеси Діани / Колаж: LifeStyle 24