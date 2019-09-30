Вікенд закоханих: Леонардо Ді Капріо та його дівчину підловили за велосипедною прогулянкою

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Леонардо Ді Капріо та Каміла Марроне
Леонардо Ді Капріо та Каміла Марроне / peopletalk

Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо провів вихідні зі своєю 22-річною дівчиною Камілою Морроне. Папараці підловили закоханих на вулицях Нью-Йорка.

Схоже роман 44-річного актора та вдвічі молодшої за нього коханої Каміли Марроне набуває обертів, адже закохані все більше часу перебувають разом. Доволі часто папараці помічають пару удвох і, здається, вони по-справжньому закохані одне в одного.

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Одяг закохані обрали достатньо зручний. Каміла обрала базову білу футболку, джинсові шорти і куртку. Доповнила образ модель чорними окулярами і масивним взуттям. Лео також обрав вільний стиль у одязі. На ньому була сіра футболка і такого ж кольору кардиган, білі кросівки і чорна бейсболка.

До слова, мама Каміли Марроне вже понад 10 років зустрічається з Аль Пачіно. Саме в будинку відомого актора Ді Капріо познайомився з Камілою, адже часто буває в гостях в друга. Варто додати, що роман актора з молодою моделлю триває вже майже 2 роки – зустрічатися вони почали ще наприкінці 2017 року.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Леонардо Ді Капріо
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